Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","shortLead":"A szociológus-üzletember szerint Trump és alelnöke, J.D. Vance egy viselkedés és gondolkodásmód ellen keltek ki.","id":"20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/124fbd27-bf5e-45ad-af15-178101e6ee0e.jpg","index":0,"item":"cc1eaad9-4d39-48d6-ae56-429cf1953701","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Simo-Gyorgy-a-Trump-Zelenszkij-talalkozorol-kocsma-kozonsege-le-akar-szamolni-az-elitekkel","timestamp":"2025. március. 01. 09:39","title":"Simó György a Trump–Zelenszkij találkozóról: a kocsma közönsége tényleg és örökre le akar számolni a közel száz éves elitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","shortLead":"B. E. egy ideig az Europol legkeresettebb bűnözői között is szerepelt.","id":"20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c758c498-b951-4536-bab2-9c4e6a986581","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_aachen-elfogas-tatabanya-keselo","timestamp":"2025. február. 28. 12:19","title":"Aachenben fogták el a tatabányai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira világszerte. Ebből kifolyólag a versenyeknek, mérkőzéseknek szerves része a káromkodás is, a döntéshozók azonban időről időre próbálnak küzdeni ellene. Összeállításunk alapján azonban nem úgy tűnik, hogy lenne esélyük.","shortLead":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira...","id":"20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd.jpg","index":0,"item":"5fe51008-2e1e-496a-988f-43bdce197330","keywords":null,"link":"/sport/20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","timestamp":"2025. március. 01. 12:00","title":"Ne baszd meg, hogy már ezt sem lehet! – a sportpályák legendás káromkodásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új funkciókat kapott, és több tekintetben is a mobiloshoz igazították a TikTok asztali böngészős felületét. Örülhetnek a játékközvetítések iránt érdeklődők is.","shortLead":"Új funkciókat kapott, és több tekintetben is a mobiloshoz igazították a TikTok asztali böngészős felületét. Örülhetnek...","id":"20250228_bytedance-tiktok-webes-valtozat-atalakitas-videok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"0702f3ce-1b3e-4316-8035-c31e5f35255e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_bytedance-tiktok-webes-valtozat-atalakitas-videok","timestamp":"2025. február. 28. 13:03","title":"Retteghet a YouTube? Lépett a TikTok, teljesen átalakult a webes felület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","shortLead":"Az ukrán és az amerikai elnök pénteki megbeszéléséről a magyar miniszterelnök is megosztotta a véleményét. ","id":"20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"62888904-65e6-48c5-9ab1-a4ecfed87ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_Orban-Viktor-is-szerint-Donald-Trump-ma-batran-kiallt-a-beke-mellett","timestamp":"2025. február. 28. 21:51","title":"Orbán Viktor szerint Donald Trump ma bátran kiállt a béke mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra fókuszált a Tisza Párt pénteki nőjogi konferenciáján. A problémák listája hosszú és úgy tűnik, Magyar Péter is tudja, jobb, ha nem mindenre ő ad választ, viszont eltökélt szándéka bizonyítani, hogy igenis foglalkozik nőügyekkel.","shortLead":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra...","id":"20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d.jpg","index":0,"item":"6cdc66e3-8003-4cc6-bcec-c9b0bc4d3014","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 23:08","title":"A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett, hogy nem etikus, még veszélyes is lehet.","shortLead":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett...","id":"20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"e2ca29fb-aa70-4618-88b3-8448db55107a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","timestamp":"2025. február. 28. 18:03","title":"Kínos: a Microsoft MI-je örömmel segít a cég szoftvereinek ellopásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból előbújó jegesmedve kölyköket.","shortLead":"Több mint tíz év munkája van abban egy nemzetközi kutatócsoportnak, hogy sikerült videóra venni a hóba ásott odúból...","id":"20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f699fd3d-ae99-4383-b54c-97a4b7403345.jpg","index":0,"item":"619e0dbe-b418-4bac-8b10-4d4829473b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_jegesmedve-bocs-viselkedes-spitzbergak-allatvilag","timestamp":"2025. február. 27. 20:03","title":"Ritka felvétel: sikerült videóra venni, ahogy a jegesmedvék előjönnek a barlangjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]