2019 óta szervezte a Pécsi Szabadtéri Színpad koncertjeit a Made in Pécs Kft., amelytől a pécsi önkormányzat most elvette a szervezői feladatokat, vele szemben nyertesnek pedig egy olyan budapesti céget javasolt, amely a nyilvános cégadatok szerint 1 főt foglalkoztat, nem rendelkezik szervezőirodával vagy szakmai csapattal, ráadásul az általa benyújtott pályázat hiányosságokat, formai hibákat és nem létező zenekarokat is tartalmaz – írja a Made in Pécs Fesztivál Facebookon közzétett bejegyzésében.

„2019 óta sikerrel működött az az üzemeltetési koncepció, melyben a kezelői jogokat ellátó Pécsi Balett Nkft. és a szervezői feladatokat végző Made in Pécs Kft. dolgozott együtt. A Káptalan Kert néven ismert szabadtéri koncertsorozat hamar országos ismertségre tett szert, a megnyitása előtti szerény pécsi nyári koncertkínálat helyett hétről hétre az ország legnépszerűbb zenekarai álltak színpadra. A hat éven át sikerrel működő konstrukciót a város önkormányzata idén januárban a résztvevőkkel való előzetes egyeztetés nélkül hirtelen megszüntette” – írja a Made in Pécs Facebook-posztja.

Kérdésükre azt a tájékoztatást kapták, hogy nem kell lemondaniuk a már jóval előre leszervezett nyári programokat, így azok népszerűsítését is megkezdték februárban. Pár héttel később a sajtóból értesültek arról, hogy az önkormányzat nyílt pályázatot írt ki a színpad üzemeltetésére, amelyre ők is benyújtották pályázati anyagukat. Azonban az önkormányzat előterjesztése nem őket, hanem a budapesti székhelyű OHBM Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t javasolta nyertesnek, amelynek programtervében nem létező – Bohemiany (sic!) Betyars – vagy már nem aktív – Supernem – zenekarok is szerepelnek.

„Sorra írnak nekünk a benne szereplő zenészek és menedzsmentek, hogy még megkeresés sem érkezett hozzájuk, nehogy azt gondoljuk, hogy ebben ők benne vannak. Tudtuk nélkül kerültek a listára, máshol lesz koncertjük a pályázatban lévő időponton, van aki külföldön koncertezik akkor…” – áll a Made in Pécs bejegyzésében.

Hozzátették, bíznak benne, hogy „az események mögött csupán figyelmetlenség áll, nem pedig valami gazdasági, vagy politikai mutyi miatt játsszák tudatosan egy furcsa budapesti cég kezére a pécsi zenei élet pótolhatatlan kincsét, a pályázatok érdemi megvizsgálása nélkül”.

Továbbá arra kérik a pécsi városházát, hogy tartsanak közösen egy nyilvános sajtótájékoztatót erről a „hatalmas közfigyelemre számot tartó ügyről”, ahová meghívnák „a városi előterjesztés által győztesnek javasolt pályázót és az előterjesztést készítőket is, hogy álláspontjukat a nyilvánosság előtt is vállalhassák”.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint az önkormányzat „egy nyílt és minden tekintetben átlátható pályázatot írt ki. Azaz úgy járt el, mint minden más önkormányzati ingatlan esetében, ahogy azt a jogszabályok előírják.”

„A benyújtott pályázati anyagok zárt borítékban érkeztek be, hiánytalanok és teljes körűek voltak, hiánypótlásra nem volt szükség. Bármilyen felvetést, amely a pályázat tisztaságát vonja kétségbe, messzemenően visszautasítunk” – áll az önkormányzat sajtóközleményében.

Megkerestük az OHBM Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, hogy reagáljon a vádakra, ha megteszi, frissítjük a cikket.