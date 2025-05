Világhírű vendége volt vasárnap a Magyar Állami Operaháznak: Daniel Brühl színész is a közönségben ült a Carmina Burana előadásán – derül ki az Operaház Facebook-bejegyzéséből.

A Good bye, Lenin!, a Becstelen brigantyk, az Amerika Kapitány: Polgárháború, és a Nyugaton a helyzet változatlan című filmekből is ismert színész az Andrássy úti Ybl-palota lépcsőjén fotózkodott:

A színész nem először járt az Operában, 2017-ben – amikor Az elmeorvos című sorozatot forgatta Magyarországon – Wagner Siegfriedjét tekintette meg.

Brühl jelenleg Ruben Östlund új filmjének forgatásán vesz részt a fővárosban: a The Entertainment System Is Down című filmben olyan színészek a partnerei mint Keanu Reeves, Kirsten Dunst és Woody Harrelson.

Brühl és Östlund legutóbb a Katona József Színház közös produkciójára is beült a Belvárosi Színházban: a Lavina című darabot, a svéd rendező azonos című filmjének színpadi adaptációját tekintették meg.