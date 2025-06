Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1bd82ff-feb5-4323-97f9-bbc7f033b76f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Posta több mint 5 milliárdos pluszban zárta 2024-et, a cég Nagy Márton döntése értelmében osztalékként átad mintegy 476 ingatlant összesen 4,8 milliárd forint értékben tulajdonosának, a magyar államnak.","shortLead":"A Magyar Posta több mint 5 milliárdos pluszban zárta 2024-et, a cég Nagy Márton döntése értelmében osztalékként átad...","id":"20250603_magyar-posta-osztalek-nyereseg-allam-ingatlan-atadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1bd82ff-feb5-4323-97f9-bbc7f033b76f.jpg","index":0,"item":"94c7c7b5-837c-4738-8725-c120957462fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250603_magyar-posta-osztalek-nyereseg-allam-ingatlan-atadas","timestamp":"2025. június. 03. 21:13","title":"Ingatlanok formájában fizet osztalékot az államnak a Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem dolgozunk eleget helyetted”, másrészt, amiért rosszul használta a „belesétálni a f*szerdőbe” kifejezést.","shortLead":"Miután a celeb férje perrel fenyegette meg egy paródiavideó miatt, Molnár Áron egyrészt bocsánatot kért, amiért „nem...","id":"20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d90a005-3fb9-4383-a6f2-4cd2d1c4ef8b.jpg","index":0,"item":"3fc67ebc-5e1b-4655-a9c4-f28eb23f416e","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Molnar-Aron-bocsanatkeres-Vasvari-Vivien-Bodnar-Zsolt","timestamp":"2025. június. 03. 15:24","title":"Molnár Áron „bocsánatot kért” a Vasvári Vivien-videó után, de nem épp úgy, ahogy várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","id":"20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c.jpg","index":0,"item":"67ce4529-53ad-46a1-aa45-f566fd01ae61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","timestamp":"2025. június. 04. 06:41","title":"Finom tuningot kapott az itthon legkelendőbb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek evészavarokat vagy kóros testképet népszerűsítenek.","shortLead":"A felhasználók a jövőben nem láthatják majd a TikTok keresőjének találati oldalán azokat a videókat, amelyek...","id":"20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3df4cbe6-6614-4a71-8520-b5408fdddbaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_tiktok-kereses-skinnytok-video-hashtag-elrejtese","timestamp":"2025. június. 04. 11:03","title":"Változik a TikTok keresője, eltűnik egy káros hashtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés a blokkolt forrásokat érinti az állami szerveknél és a főváros esetében, az előterjesztések alapján tulajdonképpen lemond az állam a helyreállítási alap 10,4 milliárdjáról.","shortLead":"Az intézkedés a blokkolt forrásokat érinti az állami szerveknél és a főváros esetében, az előterjesztések alapján...","id":"20250604_Unios-kifizeteseket-es-palyazatokat-fuggeszthet-fel-a-kormany-ket-uj-rendelettervezet-szerint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95.jpg","index":0,"item":"dd429597-3e5a-4081-a072-e136ad4f62db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_Unios-kifizeteseket-es-palyazatokat-fuggeszthet-fel-a-kormany-ket-uj-rendelettervezet-szerint-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 20:16","title":"Uniós kifizetéseket és pályázatokat törölhet a kormány két új rendelettervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos frissítést adott ki a Qualcomm, hamarosan az ön készülékén is megjelenhet – már amennyiben az adott gyártó kiadja azt.","shortLead":"Fontos frissítést adott ki a Qualcomm, hamarosan az ön készülékén is megjelenhet – már amennyiben az adott gyártó...","id":"20250604_qualcomm-nulladik-napi-hibak-biztonsagi-resek-javitas-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8.jpg","index":0,"item":"25496d1c-c11c-432c-842f-73351d41d909","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_qualcomm-nulladik-napi-hibak-biztonsagi-resek-javitas-frissites","timestamp":"2025. június. 04. 17:03","title":"Hemzsegtek a hackerek a hibák körül, melyeket az egyik legnépszerűbb gyártó chipjeiben találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció viszont egy kicsit kisebb lehet, mint amit eddig vártak.","shortLead":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció...","id":"20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"afaed722-e302-453a-83c9-befcc6a64d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","timestamp":"2025. június. 04. 14:06","title":"Erste, OTP: nemhogy repülőrajt nincs, az 1 százalékos GDP-növekedést is bukhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]