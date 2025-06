Szívrohamot kapott koncert közben Sting kísérőzenekarának a dobosa

Szívrohamot kapott koncert közben Lionel Duke, a The Christians dobosa, miközben Stinggel koncerteztek az On The Waterfront fesztiválon a liverpooli Pier Headben vasárnap este – írja a BBC.

A fesztivál egészségügyi csapata egyből hívta a mentőket, akik a városi Heart and Chest kórházba szállították. Megműtötték, jelenleg mesterséges kómában van.

A zenekar arra kérte a rajongókat, hogy „küldjenek neki pozitív energiákat”, és dicsérték a fesztivál „orvoscsapatát”, akik gyorsan közbeléptek, hogy segítsenek zenésztársukon.

Képünk illusztráció.