ÖOF TATATÁ: az Akváriumban lép fel Aquaman

„Hányszor mondhatod el, hogy láttad Jason Momoa-t élőben zenélni? Most először (és ki tudja, talán utoljára) Budapesten, az Akvárium Klub NagyHalljában lép fel Jason Momoa és zenekara” – olvasható az Akvárium honlapján.

A világsztárt leginkább Hollywoodból ismerjük – a Dothraki sereg éléről vagy az óceán mélyéről –, de ezúttal egy teljesen új arcát mutatja meg: zenészként, basszusgitárosként, frontemberként.

Momoa egyébként több hónapon át Budapesten forgat, úgyhogy neki nem is kell utaznia a koncert miatt, csak a társait kell idereptetni.

A nagyrészt Black Sabbath-, Led Zeppelin- és Metallica-feldolgozásokat játszó ÖOF TATATÁ, amelyben Momoa énekel és basszusgitározik, tavaly áprilisban debütált, a tagok a színész mellett régi barátai, Mike Haydes és Kenny Dale.

A többek között a Trónok harcából, a Dűnéből, és az Aquamanből ismert Momoa igen nagy metálos hírében áll, ő vezette a Black Sabbath Back to the Beginning nevű birminghami búcsúfesztiválját is.

Ilyesmire kell számítani: