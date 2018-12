Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szülők 71 százaléka jobbnak tartja, hogy gyermeke higgyen a Mikulásban és a hasonló mitikus, mesés figurákban – derül ki egy friss kutatásból. Leginkább a magasabb végzettségű és rendszeresen megtakarító szülők vélekednek így. A pszichológusok szerint amelyik gyerek nem hisz ezekben, általában boldogtalanabb felnőtt lesz.\r

\r

","shortLead":"A magyar szülők 71 százaléka jobbnak tartja, hogy gyermeke higgyen a Mikulásban és a hasonló mitikus, mesés figurákban...","id":"20181205_Es_on_hagyja_hogy_gyerekei_sokaig_higgyenek_a_Mikulasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b0d18-5b08-4b99-b3ab-d6c19358a1a7","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Es_on_hagyja_hogy_gyerekei_sokaig_higgyenek_a_Mikulasban","timestamp":"2018. december. 05. 10:41","title":"És ön hagyja, hogy gyerekei sokáig higgyenek a Mikulásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7620c829-edcc-4aad-ad0b-0f881dd77efa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindezt azért, hogy ellopjanak egy mobiltelefont.","shortLead":"Mindezt azért, hogy ellopjanak egy mobiltelefont.","id":"20181206_Ket_tolvaj_besetalt_egy_irodaba_majd_egyikuk_tancra_perdult__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7620c829-edcc-4aad-ad0b-0f881dd77efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05230fc-fbce-4910-9477-c1a5e9689be3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Ket_tolvaj_besetalt_egy_irodaba_majd_egyikuk_tancra_perdult__video","timestamp":"2018. december. 06. 16:57","title":"Két tolvaj besétált egy irodába, majd egyikük táncra perdült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit parlamenthez került dokumentumokból derült ki, hogy a Facebook működtetői tudatosan csapolták meg az androidos felhasználók híváslistáját és gyűjtötték be SMS-eiket. Mindezt egyetlen céllal: hogy még nagyobbra növekedjenek. ","shortLead":"A brit parlamenthez került dokumentumokból derült ki, hogy a Facebook működtetői tudatosan csapolták meg az androidos...","id":"20181206_facebook_kemkedes_adatgyujtes_android_hivaslista_sms_mms_cambridge_analytica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cfeada-508e-4234-87ae-93f556c5ac8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_facebook_kemkedes_adatgyujtes_android_hivaslista_sms_mms_cambridge_analytica","timestamp":"2018. december. 06. 14:33","title":"Szándékosan kémkedett az SMS-eink és híváslistánk után a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerző maga is nevelőként dolgozott Déván, a személyes élményeit írta meg.","shortLead":"A szerző maga is nevelőként dolgozott Déván, a személyes élményeit írta meg.","id":"20181206_Bojte_Csaba_gyerekotthonarol_regeny_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8677da57-5333-48f9-a4d4-1364d8c55842","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Bojte_Csaba_gyerekotthonarol_regeny_szuletett","timestamp":"2018. december. 06. 15:36","title":"Böjte Csaba gyerekotthonáról regény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","shortLead":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","id":"20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b0c8a-1037-4b1f-b7bb-3386fa8c3844","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","timestamp":"2018. december. 06. 17:45","title":"Felállt az új kormány Luxemburgban és máris kitaláltak valamit: ingyenes lesz a tömegközledés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár 2016 előtt szinte nem, vagy csak alig nőtt évente globálisan a szén-dioxid kibocsátásának mértéke, 2017 után 2018-ban ismét óriáisi növekedést regisztráltak a kutatók.","shortLead":"Bár 2016 előtt szinte nem, vagy csak alig nőtt évente globálisan a szén-dioxid kibocsátásának mértéke, 2017 után...","id":"20181206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny_uveghazhatasu_gaz_kibocsatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6fecdde-c816-40b4-af9a-a2cfd8baaedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca38f6c-7c2c-4966-8975-7b1c9ef582c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_parizsi_klimaegyezmeny_uveghazhatasu_gaz_kibocsatasa","timestamp":"2018. december. 06. 15:33","title":"A vesztünkbe rohanunk: hiába a párizsi klímaegyezmény, brutálisan nőtt a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","shortLead":"Akkor is, ha éppen egy-egy olyan focimeccs helyszínén tűnik fel, amelyen Orbán Viktor is részt vesz.","id":"20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0219cc54-a854-4e57-b78f-fac95fe7a739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a6aebe-29c5-4f9c-b924-e5f5ff2523c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Atlatszo_Az_OTP_magangepe_Magyarorszag_kormanya_jelolessel_repked","timestamp":"2018. december. 06. 16:39","title":"Átlátszó: Az OTP magángépe \"Magyarország kormánya\" jelöléssel repked","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adda51b-1079-4863-83d0-0737136838a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagykabátban ülnek a padokban a Somogy megyei Nagyberken az általános iskolások. Azért van hideg az intézményben, mert megkezdték a fűtési rendszer korszerűsítését. ","shortLead":"Nagykabátban ülnek a padokban a Somogy megyei Nagyberken az általános iskolások. Azért van hideg az intézményben, mert...","id":"20181204_Nincs_futes_egy_nagyberki_iskolaban_mert_eppen_most_korszerusitik_a_rendszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9adda51b-1079-4863-83d0-0737136838a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b5478f-52dd-4081-a30c-77aae1ba85c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nincs_futes_egy_nagyberki_iskolaban_mert_eppen_most_korszerusitik_a_rendszert","timestamp":"2018. december. 04. 21:15","title":"Nincs fűtés egy nagyberki iskolában, mert éppen most korszerűsítik a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]