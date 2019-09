Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d300b38-9fe7-4215-969c-e4efbd7eb201","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bő egy napjuk maradt a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi önkormányzati választáson való induláshoz szükséges érvényes ajánlásokat.","shortLead":"Bő egy napjuk maradt a pártoknak, egyesületeknek és a független indulóknak arra, hogy összegyűjtsék az októberi...","id":"20190908_Hetfon_delutan_okosabbak_leszunk_az_onkormanyzati_valasztasokat_illetoen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d300b38-9fe7-4215-969c-e4efbd7eb201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd67cb2-ea8e-4278-bb24-7cbf06fd6751","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Hetfon_delutan_okosabbak_leszunk_az_onkormanyzati_valasztasokat_illetoen","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:48","title":"Hétfőn délután okosabbak leszünk az önkormányzati választásokat illetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf93c4f-67b8-4f6a-8e0c-236a7e8702ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ember volt a fedélzeten, közülük 20-an megsérültek, 4-en eltűntek.","shortLead":"24 ember volt a fedélzeten, közülük 20-an megsérültek, 4-en eltűntek.","id":"20190908_Felborult_egy_teherhajo_az_USA_keleti_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bf93c4f-67b8-4f6a-8e0c-236a7e8702ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ade6779-f947-4865-84e4-be7819f2012a","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Felborult_egy_teherhajo_az_USA_keleti_partjainal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:40","title":"Felborult egy hatalmas teherhajó az USA keleti partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323ca181-a088-45a8-beca-0ee8928725bb","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190909_Marabu_FekNyuz_Arulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323ca181-a088-45a8-beca-0ee8928725bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3b088a-6569-4703-9ed3-d2705ffd742c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Marabu_FekNyuz_Arulas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:29","title":"Marabu FékNyúz: Árulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","shortLead":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","id":"20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcdf83c-2652-4e4e-80d1-ab588f45e08d","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:02","title":"Hazatérhetett a Horvátországban balesetet szenvedett magyar család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a602957-f237-48f0-8252-06398dccaced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bőrnyakúaknak sem kell feltétlen belerohanni az ellenséges tűzbe.","shortLead":"A bőrnyakúaknak sem kell feltétlen belerohanni az ellenséges tűzbe.","id":"20190908_Partraszallo_lanctalpas_dront_tesztelt_az_amerikai_haditengereszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a602957-f237-48f0-8252-06398dccaced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6d50f1-216a-40ba-8f00-306920be8201","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Partraszallo_lanctalpas_dront_tesztelt_az_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:53","title":"Partraszálló lánctalpas drónt tesztelt az amerikai haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","shortLead":"A kihallgatása után megpróbált öngyilkos lenni.","id":"20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea12dc-0571-4d66-9a7c-dfbb506fcc54","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Megkeselte_szuleit_egy_12_eves_kislany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:18","title":"Meg akart szökni otthonról, ezért késelte meg szüleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Titokzatos jeleket, úgynevezett gyors rádiókitöréseket észlelt az űrből egy, a Földtől mintegy hárommilliárd fényév távolságra lévő forrásból a kínai óriásteleszkóp.","shortLead":"Titokzatos jeleket, úgynevezett gyors rádiókitöréseket észlelt az űrből egy, a Földtől mintegy hárommilliárd fényév...","id":"20190909_kina_teleszkop_gyors_radiokitores_radiojel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e02984-f359-4011-b0ec-e6c2dda44506","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_kina_teleszkop_gyors_radiokitores_radiojel","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:02","title":"Titokzatos jeleket észlelt az űrből a kínai óriásteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott egy bizonyítéknak szánt grafikont is, ám a tudomány mai állását így sem tudta megváltoztatni.","shortLead":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott...","id":"20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdbbf02-ce00-436b-8288-a458484f2105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:03","title":"Kiadták az ukázt az amerikai tudósoknak, meg ne merjék cáfolni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]