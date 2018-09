Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"492e6119-3287-4660-a105-2259d89c6268","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán jobbkeze igazgatósági tag lett a Szerencsejáték Zrt.-nél, a vezetőségben felbukkant Répássy Róbert volt államtitkár, exképviselő is. A HVG e heti céghírei.","shortLead":"Orbán jobbkeze igazgatósági tag lett a Szerencsejáték Zrt.-nél, a vezetőségben felbukkant Répássy Róbert volt...","id":"20180927_Meszaros_Lorinc_kozelebol_felugyelik_a_Tigazt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=492e6119-3287-4660-a105-2259d89c6268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1a186b-1c20-4d84-b536-8c3dffabeccc","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Meszaros_Lorinc_kozelebol_felugyelik_a_Tigazt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:48","title":"Mészáros Lőrinc közeléből felügyelik a MET-érdekeltséggé lett Tigázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való dolgokat.","shortLead":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való...","id":"20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265a9bc-da8a-49f7-ab67-5595e722ffb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:05","title":"Félig sincs kész a felújítás, de a polgármester felavatta az óvodaablakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","shortLead":"Egészen pontosan egy szabálysértésnek, amely az autósokat idegesíti.","id":"20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc07a4e-e890-49e2-9ec9-73114e0050d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb2e8d-ff72-4749-bade-535ee4f03929","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_rendorseg_kresz_kamion_elozesi_tilalom","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:47","title":"Rendkívül idegesítő szokásnak próbál véget vetni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5238dec-a4f0-453e-9c7f-90fda3e698dc","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Csuklyások – BlacKkKlansman az az első osztályú film, amelyen remekül lehet szórakozni: humora coeni, stílusa lehengerlő, cselekménye meghökkentő, ráadásul igaz történet. Ehhez jönnek még a parádés alakítások és a pörölyszerűen hatásos rendezés. És most az is jól áll a filmnek, hogy Spike Lee mindenkinél jobban tud mindent, és szerinte mindig neki lehet csak igaza. Kritika. ","shortLead":"A Csuklyások – BlacKkKlansman az az első osztályú film, amelyen remekül lehet szórakozni: humora coeni, stílusa...","id":"20180927_spike_lee_csuklyasok_blackkklansman_kritika_ku_klux_klan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5238dec-a4f0-453e-9c7f-90fda3e698dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72399e4-c9fa-4a40-8360-e6da9124c07f","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_spike_lee_csuklyasok_blackkklansman_kritika_ku_klux_klan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:00","title":"Így kell hülyét csinálni a rasszistákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959674b6-d024-4082-8221-f43eb5ecd4cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát és euroszkeptikus Marcello Foa sosem titkolta, hogy álhíreket ír, emellett nyíltan meleg-, bevándorlás- és oltásellenes.","shortLead":"Az oroszbarát és euroszkeptikus Marcello Foa sosem titkolta, hogy álhíreket ír, emellett nyíltan meleg-, bevándorlás...","id":"20180928_Alhirgyarto_ujsagiro_lett_az_olasz_nemzeti_tevecsatornacsalad_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=959674b6-d024-4082-8221-f43eb5ecd4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbdba5e-37c5-439f-84dc-07e0453e454a","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Alhirgyarto_ujsagiro_lett_az_olasz_nemzeti_tevecsatornacsalad_uj_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:54","title":"Álhírgyártó újságíró lett az olasz nemzeti tévécsatorna-család új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cara Delevingne modell is beszélt arról, miért hallgatott sokáig az őt ért szexuális zaklatásról.","shortLead":"Cara Delevingne modell is beszélt arról, miért hallgatott sokáig az őt ért szexuális zaklatásról.","id":"20180927_Szegyelltem_magam_es_nem_akartam_nyilvanosan_tonkretenni_masnak_az_eletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43589c77-5234-4452-bc30-710076120630","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Szegyelltem_magam_es_nem_akartam_nyilvanosan_tonkretenni_masnak_az_eletet","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:40","title":"„Szégyelltem magam, és nem akartam nyilvánosan tönkretenni másnak az életét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581e51eb-aba6-4821-a08b-5fb4488ce312","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 írt korábban arról, hogy totális központosítás várható a jobboldali médiumoknál. Nem kizárt, hogy a közben távozó MTVA-vezér, Vaszily Miklós lehet az újonnan létrejövő birodalom első embere.","shortLead":"A 444 írt korábban arról, hogy totális központosítás várható a jobboldali médiumoknál. Nem kizárt, hogy a közben távozó...","id":"20180928_A_tavozo_MTVAvezer_lehet_az_uj_kormanykozeli_mediabirodalom_feje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=581e51eb-aba6-4821-a08b-5fb4488ce312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e88f95-c68c-4db4-a938-4d65f61c596e","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_A_tavozo_MTVAvezer_lehet_az_uj_kormanykozeli_mediabirodalom_feje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:00","title":"A távozó MTVA-vezér lehet az új kormányközeli médiabirodalom feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]