Eric, az angolna megérkezett Budapestre

[{"available":true,"c_guid":"a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még nagyon drága a technológia.","shortLead":"A belső égésű motorral szerelt járművek tömeges lecserélését a hidrogénhajtás elterjedése is elhozhatja. Csak még...","id":"201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a97ea49d-ec3f-41c0-81fe-96a0bbfac7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3270a1c3-49f5-44f5-82b6-f047567e8911","keywords":null,"link":"/tudomany/201839__hidrogenhajtas__foldon_vizen_levegoben__dragasagunk__a_remeny_utjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:45","title":"Van valami, ami még az elektromos autóknál is izgalmasabb – csak még nagyon drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","shortLead":"Pár hónap múlva megváltoznak a szabályok, ez fölpörgeti a vásárlókat.","id":"20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c385d45-a31d-4429-9f49-401127cf7fe2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Megint_berobban_a_lakaspiac","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:47","title":"Megint berobban a lakáspiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aszálytól szenvedő állataira költi mintegy 200 ezer dolláros lottónyereményét egy ausztrál gazda. A pénzből új vízforrások felkutatása mellett takarmányt vesz az állatainak. ","shortLead":"Az aszálytól szenvedő állataira költi mintegy 200 ezer dolláros lottónyereményét egy ausztrál gazda. A pénzből új...","id":"20180930_Szomjas_marhakra_kolti_nyeremenyet_a_szerencses_lottozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163aa53c-6e58-4f9c-9a98-040cc0d74ad3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Szomjas_marhakra_kolti_nyeremenyet_a_szerencses_lottozo","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:15","title":"Szomjas marhákra költi nyereményét a szerencsés lottózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült a bravúr a Momentum jelöltjének Kőbányán, ahol egy fideszes képviselő lemondása miatt kellett időközi önkormányzati választást tartani. A Fidesz 80 szavazattal legyőzte a parlamenten kívüli párt egyetlen ellenzékiként induló jelöltjét. ","shortLead":"Nem sikerült a bravúr a Momentum jelöltjének Kőbányán, ahol egy fideszes képviselő lemondása miatt kellett időközi...","id":"20180930_Legyozte_a_Fidesz_a_Momentum_jeloltjet_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb918c6f-9951-4112-8c37-33ed2e401d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Legyozte_a_Fidesz_a_Momentum_jeloltjet_Kobanyan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:59","title":"Legyőzte a Fidesz a Momentum jelöltjét Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint érthetetlen, miért nem szólalhatnak fel Magyarország uniós képviselői a Sargentini-jelentést elítélő előterjesztés vitáján. A Fidesz szerint ismert a véleményük. Nincs értelme felszólalni.","shortLead":"A szocialisták szerint érthetetlen, miért nem szólalhatnak fel Magyarország uniós képviselői a Sargentini-jelentést...","id":"20181001_Sargentinijelentes_nem_kap_szot_az_MSZP_EPkepviseloje_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30367919-696c-4b19-89ec-6eb44cdef88d","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Sargentinijelentes_nem_kap_szot_az_MSZP_EPkepviseloje_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 01. 09:48","title":"Sargentini-jelentés: nem kap szót az MSZP EP-képviselője a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti tüntetéseket is. Hajnal Miklós „kedves főbűnözőnek” nevezte Orbánt.","shortLead":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti...","id":"20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7ee834-3ba9-45de-b2ab-a1a55d5b38ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","timestamp":"2018. október. 01. 08:43","title":"Koszorút rakott Orbán házára a Momentum, főbűnözőnek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény enyhítéséért vívott harcban.","shortLead":"Dr. Savita Halappanavar meghalt az orvosok döntése miatt, de az esete meghatározó volt az írországi abortusztörvény...","id":"20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651e503d-71b8-46e4-b5b9-8e753edbb490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c45a86-2d70-44ea-9ba7-4853d9520f18","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Emma_Watson_nyilt_levelet_irt_a_nonek_akitol_megtagadtak_az_abortuszt","timestamp":"2018. október. 01. 10:45","title":"Emma Watson nyílt levelet írt a nőnek, akitől megtagadták az abortuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7235e4db-27d1-4cdd-926c-858afc9dbc35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a Szikla lánya körmöt akar festeni, akkor nincs mese!","shortLead":"Ha a Szikla lánya körmöt akar festeni, akkor nincs mese!","id":"20180930_Dwayne_Johnson_koromfestes_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7235e4db-27d1-4cdd-926c-858afc9dbc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7730d6e5-88fc-4a8a-92b3-80cb6a1f3ea3","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Dwayne_Johnson_koromfestes_Instagram","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:42","title":"Dwayne Johnsont elkapta a lánya egy kis körömfestésre - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]