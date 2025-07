André Goodfriend: Magyarországon a változás hiánya igazán meglepő

Tíz év után visszatérve Magyarországra, a változás hiánya az igazán meglepő – mondta a 24.hu-nak adott interjúban André Goodfriend. Ő volt az Egyesült Államok nagykövetségének ügyvivője, amikor hat magyar állampolgárt, köztük Vida Ildikót, a NAV akkori elnökét kitiltottak az Egyesült Államokból. Goodfriend pár napra most azért jött vissza Magyarországra, miután a társszerzője a Kocsis Andrással jegyzett, A gyémánttengely meghajlik, de nem törik el című könyvnek.

Abba, hogy a budapesti nagykövetség élén gyakran állnak ügyvivők, szerinte semmit nem kell belelátni, hiszen nem árul el semmit a két ország kapcsolatáról, néha inkább az Egyesült Államok belső helyzetéről szól. Érdekesnek nevezte viszont, hogy miután David Pressman nagykövet távozott, a helyettese nem lett ügyvivő, az amerikai kormányzat valaki mást küldött.

„Lehet, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat nem akarta, hogy bárki, aki Pressman nagykövethez kötődött, képviselje az Egyesült Államokat” – vázolt fel egy megfejtést.

Goodfriend egyébként jelenleg Bécsben él, mert így közelebb lehet a családjához, az elmúlt egy évben így háromszor-négyszer is járt Magyarországon. Amire felfigyelt, hogy miközben máshol jelentős változások történtek 10 év alatt, „itt ugyanazok az emberek még mindig hatalmon vannak, és látom, hogy akikkel egy évtizeddel ezelőtt beszéltem, még mindig a helyükön vannak”.

Emellett látja a lassú elmozdulást is a liberális demokrácia értékeitől, de az önbizalmat is, hogy Magyarország képes egyedül előrehaladni. Ebben Goodfriend szerint az ország előre is haladt „abban a tekintetben, hogy erősebb kapcsolatokat keressen az EU-n kívül, erősebb kapcsolatokat Kínával, erősebb kapcsolatokat Oroszországgal”.

Azt viszont nehezen gondolja, hogy Magyarország modell lehet az Egyesült Államok számára, mert csak egy állam az EU-n belül, Washington inkább Brüsszelre figyel. Azt viszont nem zárja ki, hogy akadnak olyan államok az USA-ban, melyek azért figyelik Magyarországot, mert ellenáll Brüsszelnek.

„Ez persze akkor érdekes, ha valaki illiberális modelleket keres, amelyek kevésbé tartják fontosnak a jogállamot” – tette hozzá.