Franciaország is elismeri a palesztin államot

Franciaország elismeri a palesztin államot az ENSZ következő közgyűlésén szeptemberben – írja a Guardian Emmanuel Macron francia államfő, csütörtökön este a közösségi médiában közzétett posztja alapján. A francia elnök bejegyzésében azt írta, reméli a döntés „tartós békét” hoz a Közel-Keletre.

Macron közzétette a Palesztin Hatóság elnökének, Mahmúd Abbásznak küldött levelet, amelyben megerősítette Franciaország szándékát, hogy elsőként ismerje el a palesztin államot a nyugati nagyhatalmak között.

„Hűen a történelmi elkötelezettségemhez a Közel-Kelet igazságos és tartós békéje iránt, úgy döntöttem, hogy Franciaország elismeri a Palesztin Államot” – írta Macron – „Ezt az ünnepélyes bejelentést a jövő szeptemberi ENSZ-közgyűlésen fogom megtenni.” Hozzátette, „sürgős prioritás a gázai háború befejezése és a polgári lakosság megmentése”.

„Végre fel kell építenünk a Palesztin Államot, biztosítanunk kell életképességét, és lehetővé kell tennünk számára – demilitarizációjának elfogadásával és Izrael teljes elismerésével –, hogy hozzájáruljon a Közel-Kelet minden lakosának biztonságához.”

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a döntésre úgy reagált, hogy Franciaország ezzel „jutalmazza a terrort”, és azzal fenyeget, hogy egy gázához hasonló „iráni proxy-állam” jön létre, ami „ugródeszka Izrael megsemmisítéséhez” nem pedig a békés együttélés garanciája. „Legyen mindenkinek világos: a palesztinok nem Izrael melletti államra vágynak; Izrael helyett egy államra vágynak” – tette hozzá.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere szintén dühösen reagált Macron bejelentésére, „meggondolatlan döntésnek” nevezve azt, amely „pofon az októberi 7-i Hamász-támadás áldozataira nézve”. Egy júniusi diplomáciai táviratban az Egyesült Államok kijelentette, hogy ellenez minden olyan lépést, amely egyoldalúan elismerné a palesztin államot.

Macron hónapok óta hajlott a palesztin állam elismerése felé. A francia tisztviselők kezdetben egy ENSZ-konferencia előtt mérlegelték a lépést, amelyet Franciaország és Szaúd-Arábia közösen rendezett volna júniusban, hogy meghatározzák a palesztin államhoz vezető útvonal paramétereit, miközben biztosítják Izrael biztonságát.

Az eseményt viszont az Egyesült Államok nyomására és a 12 napos izraeli-iráni légiháború kezdete után elhalasztották. A találkozót átütemezték és lefokozták egy miniszteri szintű eseményre, amelyre július 28-án és 29-én fog sor kerülni. Szeptemberben lesz majd az állam- és kormányfők részvételével zajló ENSZ közgyűlés.

Macron bejelentésének az is célja lehetett, hogy a többi – hasonló döntésen gondolkodó – államnak is jelezze a szándékot és keretet adjon a közgyűlésre érkező felegációnak a tárgyaláshoz. A Guardiannek nyilatkozó diplomáciai források szerint az Egyesült Királyság és Kanada is azok között volt, akik ellenezték Macron döntését.

Huszein as-Sejk, a Palesztin Hatóság alelnöke az X-en megköszönte Franciaországnak a lépést. Meglátása szerint Macron döntése tükrözi „Franciaország elkötelezettségét a nemzetközi jog iránt, valamint a palesztin nép önrendelkezési jogának és független államunk létrehozásának támogatását”.

A Hamász szintén üdvözölte Macron ígéretét, mint „pozitív lépést a helyes irányba az elnyomott palesztin népünk igazságszolgáltatása és az önrendelkezéshez való joguk támogatása felé”.

Franciaország lenne a legjelentősebb európai hatalom, amely elismerné a palesztin államot, korábban más országok részéről is felmerült hasonló lépés lehetősége. Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke bejelentette, hogy pénteken telefonon egyeztet német és francia kollégáival a harcok leállítására irányuló erőfeszítésekről, hozzátéve, hogy a tűzszünet „előre vinne minket a palesztin állam elismerése felé”.

Norvégia, Spanyolország, Írország és Szlovénia már korábban hasonló lépésre szánta el magát. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök épp ezért szintén üdvözölte Macron döntését, Szaúd-Arábia pedig „történelminek” nevezte azt.

„Ez egy szadista, halálos csapda” – a mesterlövészek random lövöldöznek, és már az orvosok is ájuldoznak az éhségtől Gázában Az ENSZ fiókszervezete szerint több mint ezer palesztint öltek meg, miközben megpróbáltak élelmiszersegélyhez jutni.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: AFP / Geoffroy van der Hasselt