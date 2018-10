Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja...","id":"20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81a7d7-6e78-421c-837a-908377f11621","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","timestamp":"2018. október. 01. 11:53","title":"\"Mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni küzdelemben\" – Nobel-díjat ért két tudós felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","shortLead":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","id":"20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfb0efe-ff8a-4dc9-9aed-312b773cedc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:12","title":"Több százezer forintot zsarolt ki egy kisgépszerelőtől egy nagykátai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","shortLead":"Az integráció alapfeltétele, hogy változtassák meg az ország nevét Észak-Macedóniára.","id":"20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b050fe55-4570-475e-be9e-6ed176095072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3067d8-b299-41a6-9892-af49bf6cf896","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_A_macedonok_nem_mentek_el_szavazni_veszelyben_az_EU_es_a_NATOtagsag","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:33","title":"A macedónok nem mentek el szavazni, veszélyben az EU- és a NATO-tagság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra. A rendőrség szerint hirtelen felindulásból ölte meg az anyát, majd a kisfiút.","shortLead":"A vasárnap beismerő vallomást tett férfi az ügyvédjének azt mondta: nem tud magyarázatot a borzasztó gyilkosságra...","id":"20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab006bb-f63d-4aa1-9964-8a2b391366eb","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Egy_laptopot_vitt_vissza_aldozatanak_a_varpalotai_gyilkos_amikor_megtudta_vege_a_kapcsolatuknak","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:28","title":"Egy laptopot vitt vissza áldozatának a várpalotai gyilkos, amikor megtudta: vége a kapcsolatuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","shortLead":"A másik a lengyel miniszterelnök. Orbán talán úgy érzi, most aztán bosszút állt az őt kritizáló Walesán.","id":"20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd8d4377-66ad-4921-826f-477ae0754483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49d5333-f23f-4bfe-a52c-14085dc9306c","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Ket_europai_vezeto_nem_irta_ala_Walesa_koszontojet_es_az_egyik_Orban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:20","title":"Két európai vezető nem írta alá Walesa köszöntőjét, és az egyik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt próbáltuk átgondolni, melyek lehetnek a főpolgármesternek azon képességei, amelyek miatt a kormányfő ragaszkodik személyéhez. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint eldőlt: Tarlós István marad Orbán Viktor embere Budapesten. A heti belpolitikai elemzésünkben azt...","id":"20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8757156f-8d88-4a95-a703-4bdb2347c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tarlos_Istvannal_alkalmasabb_nimandot_Orban_Viktor_nem_talal","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:30","title":"Tarlós Istvánnál veszélytelenebb embert Orbán Viktor nem talál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten a bajorországi Augsburgban, de azért kritizált is.","shortLead":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten...","id":"20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb25b91-6c13-4300-9c48-d5afdb9bd660","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","timestamp":"2018. október. 01. 09:15","title":"Merkel Orbánról: Furcsának tartom, ahogy minket szapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]