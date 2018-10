Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","shortLead":"Záróvonalnál kezdett előzni, nem számolt a szemből érkező kamionnal.","id":"20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed46fde-70a5-4821-bdcb-9845d28be5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b957ee4c-a9a1-49a2-b9e0-5ec003a21dde","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Sulyos_balesetet_okozott_majd_a_helyszinen_megszult_egy_bolgar_no","timestamp":"2018. október. 08. 10:09","title":"Súlyos balesetet okozott, majd a helyszínen megszült egy bolgár nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít vissza. De a kettő nagyon hasonló összegbe kerül. ","shortLead":"Az egyik egy vérbeli 21. századi high-tech kütyü, a másik pedig egy igazi időgép, mely egyenesen az NDK-ba repít...","id":"20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6a8c9f2-575b-468b-9810-d4ecce6c7251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25aea1a9-132a-46a5-b07a-606763fa23b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181008_on_mit_valasztana_uj_iphonet_vagy_inkabb_egy_patika_allapotu_rrabantot","timestamp":"2018. október. 08. 06:41","title":"Ön mit választana: új iPhone-t vagy inkább egy patika állapotú Trabantot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Nézzen bele bármilyen filmbe vagy rajzfilmbe, nagy eséllyel azt fogja tapasztalni, hogy az okos karakter szemüveges. Illetve a szemüveges karakter okos – vagy éppen ügyetlen, esetleg tudálékos. De mi a közös Harry Potterben, John Lennonban és Buddy Hollyban? Megnéztük, kik és hogyan írták felül a káros sztereotípiákat, és tették trendivé a szemüveget. ","shortLead":"Nézzen bele bármilyen filmbe vagy rajzfilmbe, nagy eséllyel azt fogja tapasztalni, hogy az okos karakter szemüveges...","id":"20181008_szemuveg_divat_szemuveges_sztarok_harry_potter_buddy_holly_john_lennon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc46230a-1ce6-4869-9f12-4e8f91dffbac","keywords":null,"link":"/elet/20181008_szemuveg_divat_szemuveges_sztarok_harry_potter_buddy_holly_john_lennon","timestamp":"2018. október. 08. 20:00","title":"Tőlük tanultuk meg, hogy a szemüveg a menőség csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Érdemi hasznot nem hozott a letelepedési kötvény az országnak, sőt, 30 milliárd forintot buktak az adófizetők, miközben súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek jutottak be az országba komoly ellenőrzés nélkül - állapította meg a Transparency International Magyarország és a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest.","shortLead":"Érdemi hasznot nem hozott a letelepedési kötvény az országnak, sőt, 30 milliárd forintot buktak az adófizetők, miközben...","id":"20181008_Harmincmilliard_forintot_buktunk_a_letelepedesi_allamkotvenyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d52330-1ef1-4e7e-b272-bab0437d193d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_Harmincmilliard_forintot_buktunk_a_letelepedesi_allamkotvenyeken","timestamp":"2018. október. 08. 09:56","title":"Harmincmilliárd forintot buktunk a letelepedési államkötvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bentzik Réka október 1-jéig volt vezető tisztségviselő az állami vállalatnál, ő volt az, aki korábban egy interjúban elszólta magát a CÖF támogatásával kapcsolatban.","shortLead":"Bentzik Réka október 1-jéig volt vezető tisztségviselő az állami vállalatnál, ő volt az, aki korábban egy interjúban...","id":"20181008_Tavozott_az_MVM_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bacc56-e196-425e-b338-fb68213777d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Tavozott_az_MVM_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2018. október. 08. 15:48","title":"Kikotyogta, hogy 500 millió ment a CÖF-nek, távozott az MVM kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni a hivatalos szervizeket.","shortLead":"Egy belső dokumentum tanúsága szerint bekeményített az Apple: új Macjeinél – látszólag – lehetetlen kikerülni...","id":"20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb8d03-10ea-4442-9ca0-59dafce10b88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_macbook_szerviz_szoftverdiagnosztika_harmadik_fel_szervizszolgaltatas","timestamp":"2018. október. 07. 18:08","title":"Elege lett az Apple-nek abból, hogy nem hivatalos szervizek javítják a MacBookokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d01ac8-68c3-4d51-91b7-0a8c65e00339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Vegre_boldognak_latszik_Orban__Erdogan_tarsasagaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d01ac8-68c3-4d51-91b7-0a8c65e00339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2deddeb-dfaf-4129-b93a-d35180095e46","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Vegre_boldognak_latszik_Orban__Erdogan_tarsasagaban","timestamp":"2018. október. 08. 15:52","title":"Végre egy igazán boldog kép Orbán Viktorról – Erdogan társaságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]