[{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","shortLead":"Az egész EU-ban csak két ország van, ahol szívesebben viszik vissza a használt elemeket és akkumulátorokat, mint itt.","id":"20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1dbe3ab-fc02-4bbc-9375-bb737f4f2786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Jar_a_vallveregetes_a_magyaroknak_vegre_teszunk_valamit_a_bolygoert","timestamp":"2018. október. 29. 12:21","title":"Jár a vállveregetés a magyaroknak, végre teszünk valamit a bolygóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e8f040-58c5-4236-a23d-aa8afdfda764","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS-ben találtak egy olyan ikont, ami a feltételezések szerint az új iPad Prót ábrázolja. Kedden minden kiderülhet.","shortLead":"Az iOS-ben találtak egy olyan ikont, ami a feltételezések szerint az új iPad Prót ábrázolja. Kedden minden kiderülhet.","id":"20181029_apple_ipad_pro_2018_late_kep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e8f040-58c5-4236-a23d-aa8afdfda764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ac3122-daf8-49da-95a7-713134980c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_ipad_pro_2018_late_kep","timestamp":"2018. október. 29. 16:03","title":"Kiszivárgott egy kép az új iPad Próról – ilyen lehet az új csúcs táblagép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely lesz, ahol a gépemberek és a hús-vér alkalmazottak egymás mellett, együtt dolgoznak majd.","shortLead":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely...","id":"201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956b736-6f27-4109-a658-8f893a92db08","keywords":null,"link":"/kkv/201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","timestamp":"2018. október. 28. 11:30","title":"\"A robot jobban megértett bennünket\" – Kezdhetnek aggódni a hús-vér főnökök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","shortLead":"Tizenkét évvel ezelőtt már jártak Magyarországon. ","id":"20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e167f735-17f4-4f08-bf6d-902562e3f0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d6e87-467e-4673-af9f-29ed411c112a","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Tokio_Hotel_Budapest_koncert_turne","timestamp":"2018. október. 29. 11:55","title":"Budapestre jön a Tokio Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és Spanyolországban is havazott 600-700 méter tengerszint feletti magasságban.","shortLead":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és...","id":"20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c51d9-ea8c-46f0-915d-b1179c2ab81c","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","timestamp":"2018. október. 29. 12:35","title":"Nálunk dőlnek a melegrekordok, a spanyolokat megveszi az isten hidege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","shortLead":"Az első mínuszokra sokat kell várni Budapesten.","id":"20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6577d15d-8d0b-4b25-8115-21b644ad729b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_November_elejere_is_marad_a_husz_fok","timestamp":"2018. október. 28. 10:39","title":"November elejére is marad a húsz fok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy számot viszont negyvenegyen is eltaláltak!","shortLead":"Négy számot viszont negyvenegyen is eltaláltak!","id":"20181027_Otoslotto_sorsolas_lottoszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6b45fd-fba7-452e-9221-b71bf34e630d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Otoslotto_sorsolas_lottoszamok","timestamp":"2018. október. 27. 19:47","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6227-69bf-4ce1-a286-6ee7f1c3e2a9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kötelező körök október 23-án: letudva. Volt minden: tüntetés, tojásdobálás, rendőrök. Aztán a CEU-ügybe kicsit belealudt az ellenzék. Lehet, hogy az MSZP kitalált egy szemét dolgot, miközben Németh Szilárd megnézett egy kevés drótot. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Kötelező körök október 23-án: letudva. Volt minden: tüntetés, tojásdobálás, rendőrök. Aztán a CEU-ügybe kicsit...","id":"20181028_Hervadt_tuntetesek_kozott_a_szemet_lehet_a_legnagyobb_huzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6227-69bf-4ce1-a286-6ee7f1c3e2a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a5363f-c9ec-4e82-bdc2-62f39ee319ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hervadt_tuntetesek_kozott_a_szemet_lehet_a_legnagyobb_huzas","timestamp":"2018. október. 28. 17:30","title":"Hervadt tüntetések között a szemét lehet a legnagyobb húzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]