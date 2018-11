Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Taktikailag mást, hozzáállásban viszont az észtek elleni találkozóhoz hasonlót vár Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottól vasárnap a finnek ellen, a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó fordulójában.","shortLead":"Taktikailag mást, hozzáállásban viszont az észtek elleni találkozóhoz hasonlót vár Marco Rossi szövetségi kapitány...","id":"20181117_magyar_valogatott_marco_rossi_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6374793-6d3b-4853-b7f6-bf0376954d10","keywords":null,"link":"/sport/20181117_magyar_valogatott_marco_rossi_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 17. 21:58","title":"Szenvedett Rossi, míg az észtekkel játszott a csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ritkán volt a magyar történelemben olyan időszak, amikor egy évtizeden át, erősödő gazdasági környezetben fejlődhetett az ország fővárosa. Vajon eldőlt-e már, mit hagy maga után az Orbán-kormány Budapesten? Milyen ízlés vezeti őket? Erre kerestük a választ a főváros egyik legjobb ismerőjével, N. Kósa Judittal az e heti Fülkében.","shortLead":"Ritkán volt a magyar történelemben olyan időszak, amikor egy évtizeden át, erősödő gazdasági környezetben fejlődhetett...","id":"20181117_Fulke_Budapest_meg_akar_nyerhet_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b21f91-f98a-47d5-862c-9db4de426533","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Fulke_Budapest_meg_akar_nyerhet_is","timestamp":"2018. november. 17. 12:08","title":"Fülke: Budapest még akár nyerhet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4","c_author":"Nagy Gábor","category":"tudomany","description":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás hamar hétköznapivá, ám drágává vált, így az Apollo-program véget ért.","shortLead":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás...","id":"201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f335f5-516d-457d-8446-1a983d81ea97","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","timestamp":"2018. november. 18. 13:30","title":"Sok volt a jóból: amikor már annyit járt az ember a Holdra, hogy meg is unta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs megújítását - közölte honlapján a horvát belügyminisztérium. ","shortLead":"Horvátország javára döntött az Interpol végrehajtó bizottsága szombaton Dubajban, és lehetővé tette Hernádi Zsolt...","id":"20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9701c8-2835-4c2c-b824-ab82c41cb711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181117_Hernadi_ujra_felkerulhet_az_Interpol_korozesi_listara","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Hernádi újra felkerülhet az Interpol körözési listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár nagyágyút utasított maga mögé.","shortLead":"Bár még nem jelentették be az új Qualcomm-lapkakészletet, de az áramkör már vizsgázott benchmark teszteken, és jó pár...","id":"20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393f9d3e-ead1-4357-9279-b301f9b22022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e2876-ac4f-4d54-a6c1-55bb5477d9eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_qualcomm_snapdragon_8150_antutu_benchmark_apple_a12_bionic_chip","timestamp":"2018. november. 18. 19:03","title":"Földindulást hozhat a mobil iparágban a Qualcomm következő lapkakészlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d10992-443e-4528-aa29-60b5f5b94838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók egy öt évvel ezelőtt lezuhant műholdból származó adatokat elemeztek ki, ami alapján úgy tűnik, sikerült a nyomára akadniuk egy sok tízmillió évvel ezelőtt eltűnt kontinensnek.","shortLead":"A kutatók egy öt évvel ezelőtt lezuhant műholdból származó adatokat elemeztek ki, ami alapján úgy tűnik, sikerült...","id":"20181118_antarktisz_osi_kontinens_foldtortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d10992-443e-4528-aa29-60b5f5b94838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbefa721-15fd-48dd-8b6e-d87619b5a17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_antarktisz_osi_kontinens_foldtortenet","timestamp":"2018. november. 18. 09:03","title":"Az Antarktisz alatt találták meg az elveszett kontinens nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bige László éppen Budapesten tartott előadást, amikor házkutatás volt nyíregyházi otthonában. A milliárdos később cáfolta mindezt.","shortLead":"Bige László éppen Budapesten tartott előadást, amikor házkutatás volt nyíregyházi otthonában. A milliárdos később...","id":"20181117_Rendorok_szalltak_meg_az_ismert_nagyvallalkozo_hazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1f8f9e-a467-464f-8a2f-913669c66418","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Rendorok_szalltak_meg_az_ismert_nagyvallalkozo_hazat","timestamp":"2018. november. 17. 10:56","title":"Rendőrök szállták meg az ismert nagyvállalkozó házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő és a főpolgármester aláírták a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodást.","shortLead":"A kormányfő és a főpolgármester aláírták a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodást.","id":"20181117_Orban_Ezermilliardos_nagysagrendben_gondolkodunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3f1a60-e300-4ca6-94bb-0711f6291c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Orban_Ezermilliardos_nagysagrendben_gondolkodunk","timestamp":"2018. november. 17. 11:21","title":"Orbán: \"Ezermilliárdos nagyságrendben gondolkodunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]