Van drótkötélpálya, kerékpárút és hajléktalanszálló is – és mindez mézeskalácsból.
Ehető fenntartható városkát terveztek brit építészek – videó
2018. december. 06. 19:37

Bilincsben vitte a rendőrség egy jó szándékú, de meglehetősen fura akcióban a Mikulást egy iskolába, ahol a gyerekek ítélkeztek felette.



Esztergomban volt az idei legabszurdabb Mikulás-járás
2018. december. 07. 14:15

A részletek még nem ismertek, az azonban már biztos, hogy az Amazon egy robotja a felelős egy csütörtöki baleset miatt, ami a cég New Jersey-i raktárában történt. Megvadulhatott az Amazon egyik robotja, gázspray-vel fújt le 24 dolgozót
2018. december. 07. 12:33

Becsó Zsolt szerint nem ő száműzte a Mikulást, mindez csak véletlen egybeesés volt.
Jó jónak lenni – mondta a fideszes képviselő, aki a sarokba ültette a Mikulást, és ő ajándékozott helyette
2018. december. 06. 17:34

Ha őt bábnak nevezik, minek mondják a többi fideszes politikust? – fakadt ki, amikor azt próbáltuk megfejteni, miért őt akarta főpolgármester-jelöltnek Orbán. Pedig Tarlós István kitart amellett, hogy nem akart indulni, de aztán úgy érezte, nem mondhat nemet a kormányfőnek, aki nem szeret engedményeket tenni, most mégis tett. Beszéltünk vele ennek lehetséges okairól, meg persze BKK-ról és gyenge vezetőkről, hajléktalanokról és emberiességről, a Fidesz Budapest-politikájáról, amit nem feltétlenül szeretett, meg ellenfelekről, akik más osztályban fociznak, mint ő.
Tarlós: Nem lehet véletlen, hogy a miniszterelnök az én indulásomhoz ragaszkodott
2018. december. 07. 06:30

Megpróbálnak más megoldást találni az életszínvonal javítására.
A francia kormány kész végleg eltörölni az üzemanyagadót
2018. december. 05. 20:08

A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, az ország gazdasága folyamatosan fejlődik, emelkednek a bérek, ennek ellenére az Európai Unió nyugati tagállamai és Brüsszel folyamatosan támadják a kormányt. Orbán: Utcai harcosként kell megharcolnunk még az egyértelműen jó döntéseinkért is
2018. december. 07. 07:49

500 dolgozó veszti el a munkáját, de nem fogadták el a cég ingázással járó ajánlatát. Van elég munkalehetőség helyben is.
Bezárja magyar autóipari gyárát az amerikai multi
2018. december. 07. 09:32