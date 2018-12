Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a 200 méter vegyest is megnyerte a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a 200 méter vegyest is megnyerte a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás...","id":"20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464f9fff-3222-4e02-b3a6-3f7716671698","keywords":null,"link":"/sport/20181215_hosszu_katinka_rovidpalyas_uszo_vb_aranyerem_gyozelem","timestamp":"2018. december. 15. 12:31","title":"Hosszú megállíthatatlan: megvan a negyedik vb-aranya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan ment- nyilatkozta a BDA, a vállalkozók szövetségének vezetője az Augsburger Allgemeine című helyi újságnak. A migránsok, a migráció azonban így is megosztja a német társadalmat.","shortLead":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan...","id":"20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f48f60-4428-4441-8075-0d2f909c4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","timestamp":"2018. december. 14. 14:27","title":"A német gazdaságban sikersztori, a társadalmat azonban megosztja a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napról napra csökken a szám.","shortLead":"Napról napra csökken a szám.","id":"20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11669102-3220-4687-a3dd-9e3753dd1ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64f1b7f-6be1-4e3c-97ee-5abd4e298a76","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_BRFK_Eddig_57_embert_allitott_elo_a_rendorseg_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2018. december. 15. 14:46","title":"BRFK: Eddig 57 embert állított elő a rendőrség a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6efbf2-825c-4d69-8831-c02f792ab2ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem bántanak a migránsok, ha nem mész haza a gyárból - a nyugat.hu is talált pár mémet.","shortLead":"Nem bántanak a migránsok, ha nem mész haza a gyárból - a nyugat.hu is talált pár mémet.","id":"20181215_Tulorazik_es_migransozik_a_memgyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f6efbf2-825c-4d69-8831-c02f792ab2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb94af07-0b74-44ba-be8a-844ec7066358","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_Tulorazik_es_migransozik_a_memgyar","timestamp":"2018. december. 15. 12:56","title":"Túlórázik és migránsozik a mémgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3490c6-e824-4c27-8d3f-d7bb850780af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Willy Caballero kissé el volt tájolva.","shortLead":"Willy Caballero kissé el volt tájolva.","id":"20181215_Budapest__Isztambul_a_Chelsea_kapusanak_fogalma_sem_volt_hol_jatszottak_a_Vidi_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3490c6-e824-4c27-8d3f-d7bb850780af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18676a20-28bd-43ec-aa39-da45b184dcb0","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Budapest__Isztambul_a_Chelsea_kapusanak_fogalma_sem_volt_hol_jatszottak_a_Vidi_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 12:54","title":"Budapest = Isztambul: a Chelsea kapusának fogalma sem volt, hol játszottak a Vidi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc76441a-ae2d-41d8-bcbb-336286a556c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világrekordot kíván felállítani az LG a jövő év elején bemutatkozó 17”-es notebookjával, a Gram 17-tel.","shortLead":"Világrekordot kíván felállítani az LG a jövő év elején bemutatkozó 17”-es notebookjával, a Gram 17-tel.","id":"20181215_lg_gram_17_a_vilag_legkonnyebb_17_colos_notebookja_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc76441a-ae2d-41d8-bcbb-336286a556c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e61c8a-0bc0-4c3d-8732-32dafea317bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_lg_gram_17_a_vilag_legkonnyebb_17_colos_notebookja_ces_2019","timestamp":"2018. december. 15. 10:03","title":"Szinte észre sem veszi, hogy viszi: ez lesz a világ legkönnyebb 17”-es notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5bad85-caf1-46d3-9dc1-44bb0ef7c41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának nyilatkozó alkotmányjogász szerint két jogelv is sérülhetett a módosítás elfogadásakor.","shortLead":"A Népszavának nyilatkozó alkotmányjogász szerint két jogelv is sérülhetett a módosítás elfogadásakor.","id":"20181214_Alkotmanyjogasz_alapveto_jogelvek_serulhetettek_a_rabszolgatorveny_elfogadasakor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd5bad85-caf1-46d3-9dc1-44bb0ef7c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bbf676-eaaa-45a6-9cb3-af4e7e4a5d33","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Alkotmanyjogasz_alapveto_jogelvek_serulhetettek_a_rabszolgatorveny_elfogadasakor","timestamp":"2018. december. 14. 07:14","title":"Alkotmányjogász: alapvető jogelvek sérülhettek a rabszolgatörvény elfogadásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint ilyen esetben inkább utólag tegyen panaszt a tüntető. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint ilyen esetben inkább utólag tegyen panaszt a tüntető. ","id":"20181214_Helsinki_A_jogsertonek_tartott_rendori_intezkedesekkel_se_szegulj_szembe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6fb24-5d50-4dfb-b326-e8dcdbc80324","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Helsinki_A_jogsertonek_tartott_rendori_intezkedesekkel_se_szegulj_szembe","timestamp":"2018. december. 14. 20:17","title":"Helsinki: \"A jogsértőnek tartott rendőri intézkedésekkel se szegülj szembe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]