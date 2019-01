Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ő cégük építheti az új belgyógyászati tömböt Székesfehérváron.","shortLead":"Az ő cégük építheti az új belgyógyászati tömböt Székesfehérváron.","id":"20190114_18_milliardos_allami_megrendeles_landolt_Meszaros_Lorinc_gyermekeinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1968fb50-dfa7-48b6-b6f9-e43ee069a01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_18_milliardos_allami_megrendeles_landolt_Meszaros_Lorinc_gyermekeinel","timestamp":"2019. január. 14. 19:44","title":"18 milliárdos állami megrendelés landolt Mészáros Lőrinc gyermekeinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon. A kódnév mindenesetre már kiderült.","shortLead":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon...","id":"20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e410957-1d41-4000-bf92-a06b71ce3eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. január. 14. 09:33","title":"Soha nem látott külsőt kaphat a Vivo új okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Peugeot egyik francia gyárában tavaly ilyenkor a munkások megrohamozták a pénzügyminisztert, azt kérték számon rajta, hogy a kormány a túlórákért járó fizetés adómentességét ígérte. Bruno LeMaire elismerte, valóban szerepelt Emmanuel Macron elnök választási ígéretei között ez is, de figyelni kell a költségvetésre is. \r

","shortLead":"A Peugeot egyik francia gyárában tavaly ilyenkor a munkások megrohamozták a pénzügyminisztert, azt kérték számon rajta...","id":"20190115_Sokba_kerulhet_az_orszagnak_Macron_engedekenysege_a_tuloraszabalyok_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d05e80-bd25-434a-9560-69b02afe3a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e2579f-b94a-41db-9247-25aa504292db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Sokba_kerulhet_az_orszagnak_Macron_engedekenysege_a_tuloraszabalyok_ugyeben","timestamp":"2019. január. 15. 11:46","title":"Sokba kerülhet az országnak Macron engedékenysége a túlóraszabályok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","shortLead":"Két szettben győzte le tunéziai ellenfelét Babos Tímea a 64-be jutásért.","id":"20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e217f142-2548-4bfa-8f6c-6eee1677b995","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Megnyerte_Babos_az_elso_meccset_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 14. 07:17","title":"Megnyerte Babos az első meccsét az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","shortLead":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","id":"20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ffd78-2259-4763-8108-8a9de6cbf26f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","timestamp":"2019. január. 14. 11:59","title":"Forrest Gumpról nevezte el a gyerekét Tom Hardy, csak van ezzel egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","shortLead":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","id":"20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0147602-ce0a-40ed-a0c3-4fb43c8e6904","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","timestamp":"2019. január. 14. 08:21","title":"Szívómotoros V8-as őserő: itt az új Lexus RC F, félhet a BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","shortLead":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","id":"20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f011416c-fd1a-49ab-b118-976cade0795e","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","timestamp":"2019. január. 14. 16:23","title":"Tovább durvul a harc Palkovics és az MTA elnöke között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dbda4b-64ba-44ab-8150-56dd199a75cf","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Első ígéretei között említette a sürgősségi ellátás rendbetételét Kásler Miklós miniszter, ám kiderült, a januártól bevezetett, újnak beharangozott rendszer 10 éve működik. Hónapokig tarthat, mire a betegek érzékelnek bármit is a kötelező besorolásból, vagyis a triázsból. ","shortLead":"Első ígéretei között említette a sürgősségi ellátás rendbetételét Kásler Miklós miniszter, ám kiderült, a januártól...","id":"20190114_surgossegi_kasler_triage_rendszer_zacher","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9dbda4b-64ba-44ab-8150-56dd199a75cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56efa2-fbb0-44a9-b939-9836d7c75d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_surgossegi_kasler_triage_rendszer_zacher","timestamp":"2019. január. 14. 20:00","title":"Új sürgősségi ellátás: a miniszter szerint siker, leteszteltük, tényleg így van-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]