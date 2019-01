Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a közmédia egyik legtöbbet foglalkoztatott megszólalója. Most kikerült egy vágatlan felvétel.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a közmédia egyik legtöbbet foglalkoztatott megszólalója. Most kikerült egy vágatlan...","id":"20190114_Keszul_a_propaganda_megmondtak_a_szakertonek_mit_mondjon_az_M1en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae229d27-3c8b-46cc-ac72-d07d4ec8c0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Keszul_a_propaganda_megmondtak_a_szakertonek_mit_mondjon_az_M1en","timestamp":"2019. január. 14. 08:11","title":"Készül a propaganda: megmondták a szakértőnek, mit mondjon az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","shortLead":"Az innovációs miniszter a 168 Óra cikke szerint Lovász László megkerülésével intézkedett.","id":"20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d85eee0d-2721-4e1c-8e2b-7636f7ca3a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f011416c-fd1a-49ab-b118-976cade0795e","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tovabb_durvul_a_harc_Palkovics_es_az_MTA_elnoke_kozott","timestamp":"2019. január. 14. 16:23","title":"Tovább durvul a harc Palkovics és az MTA elnöke között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","shortLead":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","id":"20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fecd9-e78a-4784-a153-30a67df2a96f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2019. január. 14. 15:30","title":"Szombaton indul A Dal, színpadra lép az első tíz versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12268b60-3649-451f-9fcc-2244dfd1d7ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset Morillon településnél történt.","shortLead":"Az eset Morillon településnél történt.","id":"20190113_Veletlenul_elsult_lavinarobbanto_olt_meg_ket_sipalyamunkast_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12268b60-3649-451f-9fcc-2244dfd1d7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837eb2c7-9d18-42d1-badc-4811c1f98e42","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Veletlenul_elsult_lavinarobbanto_olt_meg_ket_sipalyamunkast_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 13. 13:59","title":"Véletlenül elsült lavinarobbantó ölt meg két sípályamunkást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa a védelmi minisztériumtól - jelentette vasárnap a The Wall Street Journal című konzervatív amerikai lap.","shortLead":"Irán elleni katonai akció terveinek kidolgozását kérte tavaly ősszel a washingtoni Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsa...","id":"20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1cdc48-21b0-44f3-a571-acbf93246d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Trump_nem_pihen_Irant_is_bombazta_volna","timestamp":"2019. január. 13. 20:49","title":"Trump nem pihen, Iránt is bombázta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan, kiszivárgott felvétel. A képeken láthatóan hideg van, a háttérben hó. Ez lehet a magyarázat Lomnici szerint.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan...","id":"20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79e111-28a9-41b4-b717-9220be349b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","timestamp":"2019. január. 14. 10:24","title":"A mostoha körülményekkel magyarázza a közmédia szakértője azt, hogy emlékeztetni kellett, mit mondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA elnöke két amerikai lap cikkeire reagált ezzel. ","shortLead":"Az USA elnöke két amerikai lap cikkeire reagált ezzel. ","id":"20190114_Trump_Nem_jatszom_ossze_Moszkvaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8323d3a-3b59-4057-94bc-f9a7fb693fff","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Trump_Nem_jatszom_ossze_Moszkvaval","timestamp":"2019. január. 14. 17:57","title":"Trump: Nem játszom össze Moszkvával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát a BKV saját embereinek kell átvenni, ráadásul a közlekedési vállalatnak rengeteg alkatrészt is vásárolnia kell. 600 millió forintból kijött volna még kétévi karbantartás. A BKV-s karbantartók túlterheltek, de nem a CAF-okkal fognak legtöbbet küzdeni.","shortLead":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát...","id":"20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3bfe22-6a75-4de6-b661-ef6c5d2a4a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","timestamp":"2019. január. 14. 06:17","title":"A BKV-nak innentől kezdve saját zsebből kell költenie a hároméves villamosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]