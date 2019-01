Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","shortLead":"A Gemüsebrühe több termékét is visszahívták, ezek fogyasztását kerüljék az allergiások, kéri a Nébih.","id":"20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=407ac3b5-1f02-4910-abe8-56893f5dbe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdc9e22-e2bf-40f9-8aa0-e11b1b71f9b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Zellert_talaltak_tobb_zellermentes_termekben","timestamp":"2019. január. 15. 12:30","title":"Zellert találtak több zellermentes termékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan, kiszivárgott felvétel. A képeken láthatóan hideg van, a háttérben hó. Ez lehet a magyarázat Lomnici szerint.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan...","id":"20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79e111-28a9-41b4-b717-9220be349b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","timestamp":"2019. január. 14. 10:24","title":"A mostoha körülményekkel magyarázza a közmédia szakértője azt, hogy emlékeztetni kellett, mit mondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegedet most az MSZP-s Botka László irányítja, Zakar Péter rektorhelyettes szerint azonban új városvezetés kell, „az államnak, a vallásnak és a városnak egységben kell állnia a sikerhez”.","shortLead":"Szegedet most az MSZP-s Botka László irányítja, Zakar Péter rektorhelyettes szerint azonban új városvezetés kell, „az...","id":"20190114_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektorhelyettese_nekiment_a_Botka_vezette_varosvezetesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9808802c-8b7e-4989-980c-0552ef07d568","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_rektorhelyettese_nekiment_a_Botka_vezette_varosvezetesnek","timestamp":"2019. január. 14. 10:54","title":"A Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese nekiment a Botka vezette városvezetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d204cef0-aeaf-40b0-b3a0-fa5b5382b619","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat lengyelországi városban, köztük Gdanskban és Varsóban gyűléseket és gyászmeneteket tartottak hétfő este, tisztelegve az előző nap megkéselt, sérüléseibe belehalt gdanski főpolgármester, Pawel Adamowicz emléke előtt.","shortLead":"Több tucat lengyelországi városban, köztük Gdanskban és Varsóban gyűléseket és gyászmeneteket tartottak hétfő este...","id":"20190114_tizezrek_vonultak_utcara_a_gdanski_polgarmester_halala_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d204cef0-aeaf-40b0-b3a0-fa5b5382b619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9300032-e791-4355-9eef-11ec385da113","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_tizezrek_vonultak_utcara_a_gdanski_polgarmester_halala_utan","timestamp":"2019. január. 14. 20:40","title":"Tízezrek vonultak utcára a gdanski polgármester halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a39e0b-355a-4e05-a824-1a9903216f97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi hajléktalanokról, a hajléktalanszállásokon uralkodó állapotokról és a menekültekről beszélt egy interjúban Szalma Balázs, a Jezsuita Menekültszolgálat szociális programokért felelős koordinátora. A beszélgetést a jezsuita.hu-n olvashatják.","shortLead":"A magyarországi hajléktalanokról, a hajléktalanszállásokon uralkodó állapotokról és a menekültekről beszélt...","id":"20190113_Igy_latja_a_hajlektalanok_es_a_migransok_ugyet_a_Jezsuita_Menekultszolgalat_koordinatora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20a39e0b-355a-4e05-a824-1a9903216f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef0b56e-5500-40da-ae05-226300b5d6f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Igy_latja_a_hajlektalanok_es_a_migransok_ugyet_a_Jezsuita_Menekultszolgalat_koordinatora","timestamp":"2019. január. 13. 21:52","title":"Így látja a hajléktalanok és a migránsok ügyét a Jezsuita Menekültszolgálat koordinátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta a Momentum vasárnap reggel a közösségi oldalán. Pénzt kértek, megkérdeztük, mennyi folyt be eddig.","shortLead":"„Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását” – írta...","id":"20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbee7e3-10a0-4a8d-a274-00731b374f83","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Egymillional_is_tobbet_gyujtott_a_Momentum_adakozasbol_miota_leallitottak_allami_tamogatasukat","timestamp":"2019. január. 14. 11:09","title":"Egymilliónál is többet gyűjtött a Momentum adakozásból, mióta leállították állami támogatásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német vezetéssel minden idők legnagyobb kutatóexpedíciója indul szeptemberben az Északi-sarkra, hogy egy jégtörőhajóval, amely egy éven át a zajló jéggel együtt sodródik majd, a klímaváltozást vizsgálja a világ leggyorsabb ütemben melegedő, de ebből a szempontból eddig alig kutatott térségében. ","shortLead":"Német vezetéssel minden idők legnagyobb kutatóexpedíciója indul szeptemberben az Északi-sarkra...","id":"20190114_kutatoexpedicio_eszaki_sarkvidek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262f47b5-80aa-4447-98a3-620cd7c19302","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_kutatoexpedicio_eszaki_sarkvidek","timestamp":"2019. január. 14. 13:03","title":"Összesen 600 kutató kerekedik fel, minden idők legnagyobb expedíciója indul az Északi-sarkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya...","id":"20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cc277a3-6f85-4ce0-8630-c7a8f5359729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c78e77c-0423-46ba-847e-b25544a00ea4","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Ujabb_magyar_gyorskorcsolyasiker","timestamp":"2019. január. 13. 16:44","title":"Újabb magyar gyorskorcsolya-siker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]