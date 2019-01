Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24eadf13-c298-4e70-9735-6a692c68ae54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak által várva várt Supra első példánya elképesztően magas összeg ellenében talált gazdára. ","shortLead":"A sokak által várva várt Supra első példánya elképesztően magas összeg ellenében talált gazdára. ","id":"20190121_590_millio_forint_nem_sok_egy_335_loeros_japan_autoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24eadf13-c298-4e70-9735-6a692c68ae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b3269-5f04-44e1-9d1c-b99fbcc7252f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_590_millio_forint_nem_sok_egy_335_loeros_japan_autoert","timestamp":"2019. január. 21. 13:21","title":"590 millió forint nem sok egy 335 lóerős japán autóért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0631d9-acf7-4c40-bec5-f0bfe4e4471b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sűrű köd miatt rohant bele egy autó egy kamionba, ez okozta a tömegkarambolt. ","shortLead":"A sűrű köd miatt rohant bele egy autó egy kamionba, ez okozta a tömegkarambolt. ","id":"20190121_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_szornyu_baleset_helyszinerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0631d9-acf7-4c40-bec5-f0bfe4e4471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942bd91e-637d-4d90-beea-af7b756c77b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_szornyu_baleset_helyszinerol","timestamp":"2019. január. 21. 12:09","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt halálos baleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51002807-b206-4c3f-ab44-9b38919613d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparág legnagyobb teljesítményű ARM-alapú processzoraként emlegeti új chipkészletét a Huawei. A 7 nm-es gyártástechnológiával készült Kunpeng 920-at szerverekbe szánják, ahol energiatakarékossága és feldolgozási sebessége miatt lehet érdekes.","shortLead":"Az iparág legnagyobb teljesítményű ARM-alapú processzoraként emlegeti új chipkészletét a Huawei. A 7 nm-es...","id":"20190121_huawei_kunpeng_920_processzor_chipkeszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51002807-b206-4c3f-ab44-9b38919613d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdbd7b0-64d2-49b0-ab3d-9437dee00d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_huawei_kunpeng_920_processzor_chipkeszlet","timestamp":"2019. január. 21. 12:33","title":"64 magos processzort ad ki a Huawei, csak úgy emlegetik: szuperchip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután vasárnap három góllal kikapott Angola csapatától.","shortLead":"Japán válogatottja végzett az utolsó, 24. helyen a német-dán közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon, miután...","id":"20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8fdd98-d9ec-4851-a985-f7fa565c260f","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Ferfi_kezilabda_Japanbol_mar_biztos_nem_lesz_vilagbajnok","timestamp":"2019. január. 20. 15:36","title":"Kézilabda vb: az utolsó helyezett már megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","shortLead":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","id":"20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee05946-e8a3-429d-abb7-c19d4634a5c3","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 17:49","title":"Antonio Banderas is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","shortLead":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","id":"20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1f954-5c64-4245-895d-8871b09c7867","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","timestamp":"2019. január. 20. 17:03","title":"Kiváló szakember volt - búcsúzik Andy Vajnától az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934a3999-3c2d-49da-b897-e911fd58a935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lesz a 17 halálos áldozat követelő buszbaleset második évfordulója. Az RTL Klub Fókusz Plusz című adásban megszólalt az egyik áldozat apja, akinek sikerült beszélni a busz sofőrjével.","shortLead":"Holnap lesz a 17 halálos áldozat követelő buszbaleset második évfordulója. Az RTL Klub Fókusz Plusz című adásban...","id":"20190119_RTL_Klub_A_Veronaban_tragediat_szenvedett_busz_soforje_maig_nem_kert_bocsanatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934a3999-3c2d-49da-b897-e911fd58a935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f95ad3-b559-4317-9416-0a9b80727dbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_RTL_Klub_A_Veronaban_tragediat_szenvedett_busz_soforje_maig_nem_kert_bocsanatot","timestamp":"2019. január. 19. 20:00","title":"RTL Klub: A Veronában tragédiát szenvedett busz sofőrje máig nem kért bocsánatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]