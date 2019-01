Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét mentette meg. A hírt fia, Forgács Péter szemészprofesszor közölte.","shortLead":"Kilencvenhat éves korában elhunyt Baránszki Tibor, aki a második világháború idején Magyarországon ezrek életét...","id":"20190124_meghalt_baranszki_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6af9758-22be-4a34-98d0-418d9255f1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_meghalt_baranszki_tibor","timestamp":"2019. január. 24. 07:15","title":"Meghalt Baránszki Tibor, aki ezreket mentett meg a II. világháború idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee042448-1a14-4316-8a3b-e67182059826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal utánuk két férfi is megrongálta a kőkereszteket. ","shortLead":"Két nappal utánuk két férfi is megrongálta a kőkereszteket. ","id":"20190122_Video_Setalo_par_torte_le_brahibol_a_Margit_hid_kokeresztjeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee042448-1a14-4316-8a3b-e67182059826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8b762e-569e-4402-b42f-04015bb34f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Video_Setalo_par_torte_le_brahibol_a_Margit_hid_kokeresztjeit","timestamp":"2019. január. 22. 15:10","title":"Videó: Sétáló pár törte le brahiból a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","shortLead":"A lista első helyére most is Dél-Korea került.","id":"20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1ba0c6d-b9af-48a4-a033-dc28b4eda965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486e13a2-ad82-4990-94d4-42a8858d5db0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Mar_Romania_is_megeloz_minket_az_innovativ_orszagok_ranglistajan","timestamp":"2019. január. 23. 21:56","title":"Már Románia is megelőz minket az innovatív országok listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82548ee0-9af9-4498-84a7-a8faa61ea544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi oldal a megszokottól eltérő képekkel próbálja ráébreszteni a felhasználókat a tudatos környezetvédelem fontosságára.","shortLead":"Az alábbi oldal a megszokottól eltérő képekkel próbálja ráébreszteni a felhasználókat a tudatos környezetvédelem...","id":"20190122_climate_visuals_oldal_klimavaltozas_hatasai_kepekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82548ee0-9af9-4498-84a7-a8faa61ea544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b27927a-33bd-4ccb-aadf-879957499da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_climate_visuals_oldal_klimavaltozas_hatasai_kepekben","timestamp":"2019. január. 22. 13:03","title":"Másképp fog a klímaváltozásra gondolni, ha felkeresi ezt az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öcsödi G. Mihály épp kifelé tartott a szertartásról, amikor két rendőr ráköszönt és karon fogták.","shortLead":"Az öcsödi G. Mihály épp kifelé tartott a szertartásról, amikor két rendőr ráköszönt és karon fogták.","id":"20190123_A_sajat_eskuvojen_tartoztattak_le_egy_korozott_ferfit_Szentesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be8e2b9-1ba1-4203-b07f-f20d44997fb9","keywords":null,"link":"/elet/20190123_A_sajat_eskuvojen_tartoztattak_le_egy_korozott_ferfit_Szentesen","timestamp":"2019. január. 23. 16:42","title":"A saját esküvőjén tartóztattak le egy körözött férfit Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b100033-18a9-4a13-abff-3b2cedb8fce2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"570,6 millió eurót kell fizessenek, mert megsértették a versenyjogot. ","shortLead":"570,6 millió eurót kell fizessenek, mert megsértették a versenyjogot. ","id":"20190122_Gigaszi_birsagot_kapott_az_EUtol_a_MasterCard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b100033-18a9-4a13-abff-3b2cedb8fce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9902f628-faa1-4a2e-85be-f8423fa42e25","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Gigaszi_birsagot_kapott_az_EUtol_a_MasterCard","timestamp":"2019. január. 22. 15:17","title":"Gigászi bírságot kapott az EU-tól a MasterCard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mentőcsapatok egyelőre csak lebegő tárgyakat találtak, a radarról a La Manche csatorna fölött eltűnt gép utasainak nincs nyoma.","shortLead":"A mentőcsapatok egyelőre csak lebegő tárgyakat találtak, a radarról a La Manche csatorna fölött eltűnt gép utasainak...","id":"20190122_emiliano_sala_premier_league_cardiff_city_la_manche_csatorna_mentocsapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14a72d5f-b1c3-44c9-be9c-21423b97c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfbf692-e2ff-43af-8f47-f9435de554d5","keywords":null,"link":"/sport/20190122_emiliano_sala_premier_league_cardiff_city_la_manche_csatorna_mentocsapat","timestamp":"2019. január. 22. 18:55","title":"Napkeltétől kutatnak tovább a Premier League-csatár repülője után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bace69-88c9-42e5-9166-f5a9d98034ea","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Nem akad magyar építész, aki olyan mértékben alakította volna Budapest városképét az elmúlt 50 évben, mint Finta József; megépült házainak számával már csak a ráaggatott eposzi jelzők (a magasházak és a magyar high-tech apostola, a munka farkasa, a pesti Duna-part elrablója, a Kádár-kor vagy épp a külhoni beruházók kedvence) vetekszenek. Finta Józsefet a Mol Campusról, a panelekről, a stadionokról és arról kérdeztük, hogy mit érhet (el) az építész, ha nem tartja távol magát a politikától. ","shortLead":"Nem akad magyar építész, aki olyan mértékben alakította volna Budapest városképét az elmúlt 50 évben, mint Finta...","id":"20190123_finta_jozsef_budapest_epiteszet_mol_campus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5bace69-88c9-42e5-9166-f5a9d98034ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ba9039-2391-4aa7-aa2b-142ef6b565c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_finta_jozsef_budapest_epiteszet_mol_campus","timestamp":"2019. január. 23. 06:30","title":"Finta József: \"Ez a korszak építészetileg meg van buggyanva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]