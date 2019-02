Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis egyenként mintegy 6 százalékkal szoríthatják vissza a betegség kialakulásának veszélyét – derült ki egy több mint százezer felnőttel végzett kínai kutatás eredményéből, amelyet a Cancer című nemzetközi szakfolyóiratban mutattak be. ","shortLead":"Az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a rák kockázatát, az életmódot meghatározó különböző tényezők ugyanis...","id":"20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c64f63c-6111-4ec7-81ce-9600d7687d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7c041d-3669-4712-8a11-22653835ccc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_egeszseges_eletmod_rakmegelozes_daganat_kockazat","timestamp":"2019. február. 22. 08:33","title":"Ezzel a 6 lépéssel 6x6 százalékkal csökkentheti az esélyét annak, hogy rákos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók százmillióit érintő probléma még a szolgáltatás működtetőinek sem tűnt fel. ","shortLead":"19 éve tátong jókora biztonsági rés a világ egyik legnépszerűbb tömörítőprogramjában, a WinRAR-ban. A felhasználók...","id":"20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d200306-4838-48d6-9b68-7640f1bd14d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_winrar_biztonsagi_res_sebezhetoseg_tomorito_program","timestamp":"2019. február. 21. 16:33","title":"Százmilliókat érintő hibát találtak a WinRAR-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","shortLead":"Az orosz autós morál szebbik oldala.","id":"20190220_autos_video_cseljabinszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aac57908-67d0-452d-983f-70edc69b5b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b88096-04d5-4b25-a1b9-b6a75609dd35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_cseljabinszk","timestamp":"2019. február. 20. 14:22","title":"Videó: sánta kutyát jobb, ha a rendőr kíséri át az úttesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cb04b3-5247-447f-a8ec-33130aca7da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csatorna közleménye szerint átcsoportosítás zajlik a hírosztályon, azért váltak meg a híradóstól. ","shortLead":"A csatorna közleménye szerint átcsoportosítás zajlik a hírosztályon, azért váltak meg a híradóstól. ","id":"20190220_jaksity_kata_atv_hirado_musorvezeto_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97cb04b3-5247-447f-a8ec-33130aca7da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4da24-c302-4f45-947d-2ad4b4bdabb6","keywords":null,"link":"/kultura/20190220_jaksity_kata_atv_hirado_musorvezeto_elbocsatas","timestamp":"2019. február. 20. 12:21","title":"Elbocsátotta Jaksity Katát az ATV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af9faab-3ca2-4877-a5b0-f6e1bf37e0f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem várt fordulatot vett egy kis projektor története az Indiegogón. Úgy tűnik, a fejlesztőknek olyan dolgot sikerült kitalálniuk, amelyre valóban nagy szükség van.","shortLead":"Nem várt fordulatot vett egy kis projektor története az Indiegogón. Úgy tűnik, a fejlesztőknek olyan dolgot sikerült...","id":"20190222_piqo_projektor_okostelefonhoz_notebookhoz_miniprojektor_indiegogo_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af9faab-3ca2-4877-a5b0-f6e1bf37e0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7105235-e747-41f7-be8d-8575987b9f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_piqo_projektor_okostelefonhoz_notebookhoz_miniprojektor_indiegogo_kampany","timestamp":"2019. február. 22. 11:03","title":"Tolonganak a megrendelők, 500 millió forint értékben vettek ebből a zsebre rakható projektorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emelés mértékét nem közölték.","shortLead":"Az emelés mértékét nem közölték.","id":"20190220_Suzuki_a_bonuszrol_mar_megegyeztek_a_beremelesrol_meg_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f51a4dc-f114-490c-b37c-3c66f7525283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497d218-df58-41eb-996f-0b3fa6199d34","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_Suzuki_a_bonuszrol_mar_megegyeztek_a_beremelesrol_meg_nem","timestamp":"2019. február. 20. 15:04","title":"Suzuki: a bónuszról már megegyeztek, a béremelésről még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","shortLead":"A falusi csokra az általános szabályok vonatkoznak, a háromgyerekesek 10 milliót is kaphatnak.","id":"20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad0bc99-a057-4633-9958-a484a50c323f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63ee5c8-9e27-4a9d-83e8-956fe158cbd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Jon_a_falusi_CSOK_egy_hazra_is_futja_belole","timestamp":"2019. február. 21. 12:41","title":"Jön a falusi csok, egy házra is futja belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","shortLead":"Maduro szerint az ellenzék Brazíliából akar segélyeket bejuttatni országába. ","id":"20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd12ff1-a28f-4d3f-b63d-a9ef5574f0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_Venezuela_lezarja_a_Braziliaval_kozos_hatarat","timestamp":"2019. február. 21. 21:05","title":"Venezuela lezárja a Brazíliával közös határát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]