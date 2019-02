Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnyen rászedheti Kim Dzsongun.","shortLead":"Könnyen rászedheti Kim Dzsongun.","id":"20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51aa9fd1-11b3-4b42-bbfd-48c28959e0ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Amerikai_lapok_Trump_tul_optimistan_megy_EszakKoreaval_targyalni","timestamp":"2019. február. 26. 07:26","title":"Amerikai lapok: Trump túl optimistán megy Észak-Koreával tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli frakcióülést kezdeményeztek a Néppártban a magyar plakátkampány miatt, de egyelőre nincs napirenden a Junckert és Sorost támadó plakát.","shortLead":"Rendkívüli frakcióülést kezdeményeztek a Néppártban a magyar plakátkampány miatt, de egyelőre nincs napirenden...","id":"20190226_Az_Europai_Neppart_nem_targyalja_Orbanek_plakatkampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd154b58-5bd3-4fcc-8414-6cd368cc19e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Az_Europai_Neppart_nem_targyalja_Orbanek_plakatkampanyat","timestamp":"2019. február. 26. 09:23","title":"Az Európai Néppárt nem tárgyalja Orbánék plakátkampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","shortLead":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","id":"20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16133d2-a21c-46f1-b67b-1f2bfbf7dd42","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","timestamp":"2019. február. 26. 09:08","title":"Koltai Lajos nem akarja elhinni, hogy Andy Vajna kimaradt a megemlékezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók beleegyezése nélkül. A Wall Street Journal más programokat is talált, amelyek hasonló módon üzemelnek. ","shortLead":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók...","id":"20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d2dbb-ed97-4391-bab3-110104ac4560","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","timestamp":"2019. február. 25. 16:33","title":"Azt hiszi, hogy a kedvenc alkalmazása nem gyűjti önről az adatokat? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fb68e-80ac-4b72-8b6e-7c3eb3388736","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","timestamp":"2019. február. 26. 11:46","title":"Állami pozícióhoz jutott a Moby Dick basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Tűzgyújtásra alkalmas eszközt” kerestek Cseh Katalinnál a rendőrök egy januári tüntetés után. A politikus szerint az ellenőrzés során a melltartóját és rúzsait is megnézték, jegyzetfüzetét pedig átlapozták. ","shortLead":"„Tűzgyújtásra alkalmas eszközt” kerestek Cseh Katalinnál a rendőrök egy januári tüntetés után. A politikus szerint...","id":"20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f951657-32aa-4aac-b968-68741b382b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","timestamp":"2019. február. 26. 13:35","title":"Panaszt nyújtott be a Momentum politikusa, akit egy füstgyertya miatt vizsgáltak át a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz a technológia, hogy figyelnie sem kell az autósnak.","shortLead":"Elon Musk szerint ma már veszélyes lehet, ha nem a robotpilóta vezeti a kocsit. 2020-ban már annyira fejlett lesz...","id":"20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e32052d-4d24-4d1f-b5c4-1fe0c037af09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a6367-a1ad-432d-bbd5-b263c7509fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_elon_musk_tesla_onvezeto_auto_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2019. február. 25. 11:03","title":"Elon Musk letett a Waze navigációról, inkább önvezetőre kapcsolja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és a kényszerítő erő – Schmidt Mária és Trócsányi László Terror Házában elmondott beszédeiben Macron és Juncker mint tettestársak bukkantak fel. Egyetlen embert emelt ki Schmidt 1989-ből, egy 25 éves fiatalembert, aki a Hősök terén elmondta híres \"Ruszkik, haza!\" beszédét. ","shortLead":"Mintha a Nyugat követte volna el a kommunizmus bűneit, nem pedig keletről érkezett volna hozzá a muníció és...","id":"20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7215791a-702c-4aa2-9819-65092c0fb8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e4603-0128-4d61-aa52-813392016e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kommunizmus_aldozatainak_emleknapja_Schmidt_Maria_leginkabb_Macronrol_es_Junckerrol_beszelt","timestamp":"2019. február. 25. 17:45","title":"Brüsszel volt a főszereplő a kommunizmus áldozatainak emléknapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]