[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval kellett kiszabadítani a járműből.","id":"20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46739715-f3e2-4150-b316-469cce2743f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Harom_kamion_utkozott_ossze_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. március. 11. 06:46","title":"Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11 fejlesztői. ","shortLead":"Bemutatkozott két új karakter és végre a hagyományos történetmódról is elárultak egy-két dolgot a Mortal Kombat 11...","id":"20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73572659-30df-4ffa-8a00-b9b5ed751147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5ae5ea-7fa5-4bc9-95c6-6ff70da523ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_mortal_kombat_11_johnny_cage_cassie_cage_story_trailer","timestamp":"2019. március. 10. 16:03","title":"Őrült egy játék lesz az új Mortal Kombat – új infók és videók is jöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e546850-17ad-45be-8b0e-5c78e5945e77","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ismeretlen állattal ütközött egy komp Japán partjainál, sok utas megsérült.","shortLead":"Ismeretlen állattal ütközött egy komp Japán partjainál, sok utas megsérült.","id":"20190310_Japannal_tunt_fol_a_Kraken_De_lehet_hogy_csak_balna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e546850-17ad-45be-8b0e-5c78e5945e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9615c691-618d-4ae8-ad03-f4c6922ebb06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_Japannal_tunt_fol_a_Kraken_De_lehet_hogy_csak_balna","timestamp":"2019. március. 10. 08:25","title":"Japánnál tűnt föl a Kraken? De lehet, hogy csak bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni a parkoló autóktól.","shortLead":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni...","id":"20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c5b88a-52c2-4c86-9097-3b0b6340edd9","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","timestamp":"2019. március. 10. 20:13","title":"Tenyérnyi széles járdán kell ügyeskedniük a gyalogosoknak egy V. kerületi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190310_facebook_messenger_sotet_mod_viber_koos_reka_levele_alhir_nasa_vadaszgep_hangsebesseg_fotok_magyar_politikusok_ssl_tanusitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea138c0-bcae-4612-bd46-f26b8117ebd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_facebook_messenger_sotet_mod_viber_koos_reka_levele_alhir_nasa_vadaszgep_hangsebesseg_fotok_magyar_politikusok_ssl_tanusitvany","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Ez történt: aktiválták a Facebook Messenger titkos kapcsolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b792b61d-87f0-4e2e-bf4c-1de15692eb80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kövér László elnöksége alatt működő egyesület lesz több állami föld vagyonkezelője, miközben a gyermekváros sorsa továbbra is bizonytalan. ","shortLead":"A Kövér László elnöksége alatt működő egyesület lesz több állami föld vagyonkezelője, miközben a gyermekváros sorsa...","id":"20190311_Torvenyben_ad_ujabb_teruleteket_a_foti_lovasterapias_kozpontnak_a_KDNP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b792b61d-87f0-4e2e-bf4c-1de15692eb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae65879-440c-466b-a6a1-c6920102d005","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Torvenyben_ad_ujabb_teruleteket_a_foti_lovasterapias_kozpontnak_a_KDNP","timestamp":"2019. március. 11. 15:52","title":"Törvényben ad újabb területeket a fóti lovasterápiás központnak a KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek lerombolásában – jegyezte le a hvg.hu birtokába jutott, Manfred Webernek címzett nyílt levelében Jávor Benedek, európai parlamenti képviselő.","shortLead":"Amennyiben a Néppárt nem zárja ki a Fideszt a soraiból, bűnrészessé válik az unió demokratikus értékeinek...","id":"20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a206d97-7d5f-43cc-a5c7-498d75d08f36","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bunreszesseggel_vadolhatjak_a_Neppart_csucsjeloltjet","timestamp":"2019. március. 12. 05:55","title":"Jávor: Bűnrészességgel vádolhatják a Néppárt csúcsjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most az elnök közölte, hogy törvényes úton jutott a lánya lakáshoz. Ráadásul ebben őt fideszes képviselők is támogatták, akik most elővették a korábbi ügyet, hogy ellenfelüket eláztassák. Azt azért elismerte, hogy hibázott.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most...","id":"20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff6bdc2-68c6-4013-aa71-2335b49c6bb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","timestamp":"2019. március. 11. 17:25","title":"Hódmezővásárhelyi lakásügy: Márki-Zay Pétert támadták, a Lakásügyi Tanács elnöke elismerte, hogy hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]