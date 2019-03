Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik a Terence Hill-Bud Spencer pároshoz. Közös munkáik igazi családi filmekké váltak, a humor minden pillanatukat áthatotta. Persze Terence Hill önállóan is tevékenykedett, szerepelt Winnetou-filmekben, de megformálta az életvidám, bohókás plébánost, Don Matteót is. Vajon van Magyarországon egyáltalán ünnepnap a ma 80 éves Terence Hill nélkül a tévében? Portré.","shortLead":"Nincs kettő négy nélkül, Különben dühbe jövünk, Kincs, ami nincs, Bűnvadászok - emlékezetes címek sora kötődik...","id":"20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4761fd2a-685a-415e-9112-c9f5ca187314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5a0bd-eda5-4315-bf82-66c03d4755f9","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Ha_kicsit_a_tet_a_kedvem_sotet__Terence_Hill_80_eves","timestamp":"2019. március. 29. 16:49","title":"“Ha kicsi a tét, a kedvem sötét” - Terence Hill 80 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a Weiss Manfréd út és a Teller Ede út kereszteződésénél történt.\r

\r

","shortLead":"A baleset a Weiss Manfréd út és a Teller Ede út kereszteződésénél történt.\r

\r

","id":"20190328_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Csepelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048114d-d047-470c-a86d-bc9a32d5dd83","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Csepelen","timestamp":"2019. március. 28. 21:45","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","shortLead":"Kizárták az első helyen végző doppingoló oroszokat két számban is, most kapták meg az aranyérmet az igazi győztesek.","id":"20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80fe6baa-d5b4-4607-8a08-66126d7c2432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cf9f4-c261-4b86-b9b8-d6ff37ae6d65","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Most_lett_uj_gyoztese_a_2014es_teli_olimpia_ket_bobversenyenek","timestamp":"2019. március. 28. 18:24","title":"Most lett új győztese a 2014-es téli olimpia két bobversenyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggattuk.","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a1fe2e-492b-4473-9a9d-ada30d925995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993b618-8314-4d0f-ba71-9d79989ce48e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190326_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Fazekas_Istvan","timestamp":"2019. március. 29. 08:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Fazekas István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Suzuki nem hajlandó tudomást venni a szakszervezet létrejöttéről.","shortLead":"A Suzuki nem hajlandó tudomást venni a szakszervezet létrejöttéről.","id":"20190330_A_japan_kovetsegen_panaszolhatjak_be_a_Suzukit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7af9b8bb-9b88-45be-a35f-64f50096edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba67fde-7ae9-4706-b8c4-5e93e80cdfe9","keywords":null,"link":"/kkv/20190330_A_japan_kovetsegen_panaszolhatjak_be_a_Suzukit","timestamp":"2019. március. 30. 11:05","title":"A japán követségen panaszolhatják be a Suzukit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","shortLead":"A kisfiú 1,7 kilogrammal jött a világra. ","id":"20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b8d4ccb-b156-4b67-8687-fc3c40cd6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e71cba8-68fe-4ae5-b7e2-b7821861b763","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Baba_agyhalott_no_Portugalia","timestamp":"2019. március. 29. 18:54","title":"Babája született egy négy hónapja agyhalott nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2f335b-9f58-40b5-887c-bbcd41bf39dc","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"A hazai BBQ-sok egyre többet hallatnak magukról határainkon túl. Ezúttal a szegediek jöttek haza Olaszországból Grand Champion díjjal, míg a magyar bajnok, a KGB BBQ csapatkapitánya Costa Ricán állt dobogóra. ","shortLead":"A hazai BBQ-sok egyre többet hallatnak magukról határainkon túl. Ezúttal a szegediek jöttek haza Olaszországból Grand...","id":"20190329_Tarolnak_a_magyar_BBQcsapatok_a_kulfoldi_versenyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2f335b-9f58-40b5-887c-bbcd41bf39dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951c108c-1550-4abd-9991-ef64df173a9c","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tarolnak_a_magyar_BBQcsapatok_a_kulfoldi_versenyeken","timestamp":"2019. március. 30. 08:34","title":"Tarolnak a magyar BBQ-csapatok a külföldi versenyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","shortLead":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","id":"20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99401fa-3831-4836-b57e-ff4fafb6e999","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","timestamp":"2019. március. 30. 07:51","title":"Ne felejtse, holnap óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]