Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91cc0a44-ce54-4a30-adf4-c4e2e79c1b6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy zacskóba tette a kölyköket, úgy hajította ki a szemétbe a kaliforniai nő.","shortLead":"Egy zacskóba tette a kölyköket, úgy hajította ki a szemétbe a kaliforniai nő.","id":"20190423_Haromnapos_kutyakolykoket_dobott_a_kukaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91cc0a44-ce54-4a30-adf4-c4e2e79c1b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3ef99-df6d-4943-8573-124040a1b5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Haromnapos_kutyakolykoket_dobott_a_kukaba","timestamp":"2019. április. 23. 08:51","title":"Háromnapos kutyakölyköket dobott a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","shortLead":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","id":"20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e08005-7dfa-492a-a00e-65ecdd9d76ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","timestamp":"2019. április. 22. 14:12","title":"Pánik tört ki Srí Lanka fővárosában egy újabb robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit adott nekünk az EU? – ezt a kérdést próbáljuk tisztázni rövid sorozatunkkal, amelyben összefoglaljuk, mire és hogyan költötték el az ország- és településvezetők el a Brüsszelből érkező támogatásokat. Első részben azokat a kirívó eseteket szedtük össze, amelyek értelmét még sokáig keresni fogjuk. ","shortLead":"Mit adott nekünk az EU? – ezt a kérdést próbáljuk tisztázni rövid sorozatunkkal, amelyben összefoglaljuk, mire és...","id":"20190423_unios_forrasok_felhasznalasa__leglegleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69f7c89f-f370-4d9e-a682-03d8fae4ebf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff36798-56dd-4fec-b52a-e519fa3c3f22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_unios_forrasok_felhasznalasa__leglegleg","timestamp":"2019. április. 23. 11:53","title":"A leghaszontalanabb, a legröhejesebb, a legpofátlanabb: erre mentek el uniós milliók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból az ügyészség viszont csak 20 milliónak nem találta nyomát - nem csoda, ha megúszta 300 ezer forintnyi bírsággal. ","shortLead":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból...","id":"20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c40462b-ee5a-4faf-be2a-2fba41db5131","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","timestamp":"2019. április. 23. 15:30","title":"Zuschlag-közeli férfi az első pénzbüntetésre ítélt kamupárt-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","shortLead":"Pásztón egy fakitermelő gép, Pécsen egy személygépkocsi miatt kellett riasztani a tűzoltókat. ","id":"20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4ad7a0-b604-48d8-8bb2-7ad600288425","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Munkagep_es_auto_is_langolt_ma_az_orszagban","timestamp":"2019. április. 22. 11:16","title":"Munkagép és autó is lángolt ma az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes megszerezni.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes...","id":"20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af84e7-2fd1-4eaf-b764-4ae10518815f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","timestamp":"2019. április. 22. 13:38","title":"Videó: kemény, ahogy fényes nappal szedik ki a tolvajok a Toyota Priusokból a katalizátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","shortLead":"Az Útinform tájékoztatása szerint az ország több pontján is torlódásokra kell számítani.","id":"20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9066763-e23d-491f-a886-7722ad6b8cf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_Tobb_kilometeres_a_kocsisor_Hegyeshalomnal_a_kilepo_oldalon","timestamp":"2019. április. 22. 16:16","title":"Több kilométeres a kocsisor Hegyeshalomnál, a kilépő oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket a 60-as évekbe. ","shortLead":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket...","id":"20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee68a5f-8d3e-48db-969e-c33f9ba8d6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","timestamp":"2019. április. 22. 06:41","title":"Eladó az egyik legszebb régi hazai Mercedes, amit részben egy magyar tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]