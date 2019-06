Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés szünetében, majd ki-ki visszamegy felvenni az utolsó kenetet.","shortLead":"Dacos zsákmányállatként küzd az MSZP a választási kudarc után. A part egységes - mondjak a választmányi ülés...","id":"20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ea2864-4f9d-4b09-b9af-d97b89ed75c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c953b3c-d2f2-4d2f-8db0-2a217194a4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Fold_alatt_a_mozgalom__video_az_MSZP_valasztmanyi_uleserol","timestamp":"2019. június. 01. 14:55","title":"Föld alatt a mozgalom - videó az MSZP választmányi üléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből Andrea Nahles, a politikus ezt vasárnap közölte.","shortLead":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből...","id":"20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bdbd68-9b49-4c1b-b28b-e27e194f8071","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 11:07","title":"Lemondott a német szociáldemokraták vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött a trófeáért. A Liverpool győzött.\r

\r

","shortLead":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött...","id":"20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c362235c-1340-4fb9-bc8f-133189f48cc3","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","timestamp":"2019. június. 01. 20:50","title":"Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0:2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivágták a bokrokat, megkeresték a legnagyobb létrát, előszedték a finomságokat. Teljesen feleslegesen. ","shortLead":"Kivágták a bokrokat, megkeresték a legnagyobb létrát, előszedték a finomságokat. Teljesen feleslegesen. ","id":"20190531_Megunta_a_hidon_rekedt_macska_a_tuzoltok_mentoakciojat_es_hazasetalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fd4ca7-284e-4a0c-84f1-56b49bf20156","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Megunta_a_hidon_rekedt_macska_a_tuzoltok_mentoakciojat_es_hazasetalt","timestamp":"2019. május. 31. 20:31","title":"Megunta a hídon rekedt macska a tűzoltók mentőakcióját, inkább hazasétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetések nem voltak túl magasak, az osztalék annál inkább.","shortLead":"A fizetések nem voltak túl magasak, az osztalék annál inkább.","id":"20190602_Csoda_Meszaroseknal_negy_ev_husszorosara_nott_a_gyerekek_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbef66ad-6f7e-4e17-88e3-8b8f1f2f4abd","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Csoda_Meszaroseknal_negy_ev_husszorosara_nott_a_gyerekek_cege","timestamp":"2019. június. 02. 13:38","title":"Csoda Mészároséknál: négy év alatt hússzorosára nőtt a gyerekek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5505d04f-ea6d-4375-bda2-3d8b1d2b85a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az iskolában ufó volt, a rock and roll viszont áttört benne egy gátat. Ónodi Eszter az éneklés és a szabálytalanság örömeiről mesélt.

","shortLead":"Az iskolában ufó volt, a rock and roll viszont áttört benne egy gátat. Ónodi Eszter az éneklés és a szabálytalanság...","id":"20190601_Onodi_Eszter_Szeretek_szabalytalan_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5505d04f-ea6d-4375-bda2-3d8b1d2b85a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc0f924-888a-403f-9ec0-862fa7c53042","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Onodi_Eszter_Szeretek_szabalytalan_lenni","timestamp":"2019. június. 01. 08:30","title":"Ónodi Eszter: Szeretek szabálytalan lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","shortLead":"A hvg.hu tudósítója a Margitszigeten felállított irányítási pontról készített néhány felvételt.","id":"20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b41999e-84bb-462a-83ce-cf5e47c88e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112446b-7689-4ece-8452-dcff1bff0ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Satrak_kordonok_Fotokon_a_margitszigeti_mentesi_bazis","timestamp":"2019. június. 01. 12:28","title":"Sátrak, kordonok: Fotókon a margitszigeti mentési bázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]