Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Csak az vállalkozzon egy új fesztivál indítására, akinél a kezdeti nagy szerelem és a pénz is jó sokáig kitart.","shortLead":"Csak az vállalkozzon egy új fesztivál indítására, akinél a kezdeti nagy szerelem és a pénz is jó sokáig kitart.","id":"201924__fesztivalszervezes__hatosagi_ugyek__kiadasokbevetelek__nehez_belole_meggazdagodni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3088dd-d204-4146-b603-f65bbc7a55ea","keywords":null,"link":"/kultura/201924__fesztivalszervezes__hatosagi_ugyek__kiadasokbevetelek__nehez_belole_meggazdagodni","timestamp":"2019. június. 15. 10:00","title":"Fesztivált szervezne? Sok minden kell ahhoz, hogy önnek is nagy buli legyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","shortLead":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","id":"20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08bf71-bf68-4f85-89b5-81222ad65a9d","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","timestamp":"2019. június. 16. 14:52","title":"Apák napja alkalmából végre közelről is láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani az eljárás alá vontakat a választási jelöltségtől, hacsak nem ítélte már őket bíróság hosszabb börtönbüntetésre.","shortLead":"Mivel a politikai rivalizálás gyakran vezet feljelentéshez, a fő pártok azt mondják: nem volna igazságos eltiltani...","id":"20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65e19ab8-b335-476e-914d-0092471e05b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9809f6-2d45-42e4-bee1-70f7434cf9af","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Az_uj_indiai_parlamenti_kepviselok_majdnem_fele_ellen_folyik_buntetoeljaras","timestamp":"2019. június. 16. 13:03","title":"Az új indiai parlamenti képviselők majdnem fele ellen folyik büntetőeljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","shortLead":"Mintegy húszezer oldalnyi anyag gyűlt össze. ","id":"20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac55322-cbec-4dc5-abce-86b9d324b744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4afc062-c086-412c-9742-31827adbf154","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Most_fejeztek_be_a_nyomozast_a_soroksari_kocogo_no_megolesevel_kapcsolatban","timestamp":"2019. június. 15. 08:42","title":"Most fejezték be a nyomozást a soroksári kocogó nő megölésével kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","shortLead":"A Napfivér, Holdnővér és számtalan operafeldolgozás rendezője 96 éves volt. ","id":"20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11bc16d6-2f89-45a6-ae12-5733d4899d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f58de1-de98-430d-a3b2-3064d8db1c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Meghalt_Franco_Zeffirelli_vilaghiru_rendezo","timestamp":"2019. június. 15. 13:33","title":"Meghalt Franco Zeffirelli világhírű rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","shortLead":"A Nemzeti több előadását is díjazták Pécsett.","id":"20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b108bb5-97af-48c9-9f71-8ba0dd380e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e88a4f6-5d5d-407b-8f85-d1c1baf7f269","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Megvannak_a_POSZT_nyertesei","timestamp":"2019. június. 15. 21:06","title":"Megvannak a POSZT nyertesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","shortLead":"De így is a korábbinál többen vállalnak munkát.","id":"20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6850c74c-8242-46a1-9495-1b987f2d35b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54bb681-7d95-44b8-b14e-fa0a6bc5685a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Nem_valtottak_be_a_nyugdijasok_Kosa_Lajos_almat","timestamp":"2019. június. 15. 16:14","title":"Nem váltották valóra a nyugdíjasok Kósa Lajos álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint a cukrot. ","shortLead":"A boltokban megugrott a vizek, üdítők, jégkrémek forgalma, de a grillsajtokat és kerti medencéket is viszik, mint...","id":"20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcc0a61-81ef-4ffa-8663-b02550a5d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7385f6d-b8b3-492c-b272-55001c6b19fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_Kiderult_milyen_a_termekekre_repulnek_ra_a_magyarok_a_kanikulaban","timestamp":"2019. június. 15. 09:08","title":"Kiderült, milyen termékekre repülnek rá a magyarok a kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]