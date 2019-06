Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne önmagunkat. ","shortLead":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne...","id":"20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34232939-c5b1-441a-ab12-94ef1e7f55ba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","timestamp":"2019. június. 23. 20:15","title":"Így születik kisbabaként az önbizalmunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35 milliárd forintos egészségügyi szakdolgozói béremelésről beszélt, de 15 milliárdot költenek rá. A különbséget azzal magyarázza, hogy ő egy évre számított összegre gondolt, ami idén fél évet érint. A novemberre tervezett nyolc százalékos alapbéremelést júliusra hozták előre. A szakszervezetek többre számítottak, ezért azonnal tárgyalást kezdeményeztek a kormánnyal.","shortLead":"Csupán számtani vita - ezt válaszolta Gulyás Gergely miniszter az RTL Híradó kérdésére arra, hogy májusban még 35...","id":"20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf5d04-6b9b-464b-b063-55c2bed12540","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Egeszsegugyi_beremeles_Csupan_szamtani_vita","timestamp":"2019. június. 23. 20:20","title":"Egészségügyi béremelés: „Csupán számtani vita”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt éven belül az óvodapedagógusok harmada nyugdíjba megy vagy elhagyhatja a pályát.","shortLead":"Öt éven belül az óvodapedagógusok harmada nyugdíjba megy vagy elhagyhatja a pályát.","id":"20190624_Lasszoval_sem_lehet_ovonenit_fogni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf49b414-e239-477b-a9b1-4c166162607b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3e3d6a-9b40-4505-b020-63c61eea43f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Lasszoval_sem_lehet_ovonenit_fogni","timestamp":"2019. június. 24. 07:52","title":"Lasszóval sem lehet óvó nénit fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","shortLead":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","id":"20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b1e8d7-e5c3-4fb1-8fc8-98261ab96151","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","timestamp":"2019. június. 22. 14:25","title":"Elton John Becsületrendet kapott Macrontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra nevű pénznem miatt érezte úgy, hogy fel kell szólaljon.","shortLead":"Chris Hughes nem csak a Facebook egyik alapítója, a közösségi oldal gyakori kritizálója is. A szakember most a Libra...","id":"20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c06d17c-4786-4f88-b312-a5403eab762a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_facebook_libra_digitalis_penz_chris_hughes_tarsalapito","timestamp":"2019. június. 24. 08:03","title":"A Facebook társalapítója szerint rémisztő dolog van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","shortLead":"Osztrák lapnak adott interjút a CEU rektora, amelyben azt is kifejtette, hogy Magyarország már szerinte egy pártállam. ","id":"20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99335f4b-40c7-4225-b699-3dc3d3388297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fcc1fa-3c59-4095-a024-f75c7c6ebc49","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Igantieff_Ha_Soros_Gyorgy_nem_letezne_Orban_Viktor_kitalalta_volna","timestamp":"2019. június. 24. 09:38","title":"Ignatieff: Ha Soros György nem létezne, Orbán Viktor kitalálta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte meg az észak-amerikai mozis hétvégét a Pixar családi animációja, a Toy Story 4.","shortLead":"Ugyan többet vártak tőle, 118 millió dolláros (33,6 milliárd forintos) hétvégi jegyárbevételével mégis könnyedén nyerte...","id":"20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca3dc20-19e4-4e3f-8809-43206480f586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01208b48-f234-4bda-9e42-b3aa2882726b","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_Toy_Story_4_az_eszakamerikai_mozis_toplista_elen","timestamp":"2019. június. 23. 21:28","title":"A Toy Story 4 az észak-amerikai mozis toplista élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete új főigazgatójának vasárnap a szervezet legfőbb szerve, a Konferencia.","shortLead":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete...","id":"20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c60aff2-3bd4-4e4f-9b91-0721a8f13c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","timestamp":"2019. június. 23. 17:10","title":"Az első kínai a FAO élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]