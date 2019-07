Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista 73 évesen eldöntötte, hogy befejezi a pályafutását.","shortLead":"A humorista 73 évesen eldöntötte, hogy befejezi a pályafutását.","id":"20190723_Markos_Gyorgy_abbahagyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6627a321-76fd-45e9-a714-e9070267b247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f853f52-8fae-4355-b82e-9e9eb92715e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Markos_Gyorgy_abbahagyja","timestamp":"2019. július. 23. 09:37","title":"Markos György abbahagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy hónappal a tavaszi áramszünet-sorozat után Venezuela több, mint háromnegyedében újra nincs áram.","shortLead":"Négy hónappal a tavaszi áramszünet-sorozat után Venezuela több, mint háromnegyedében újra nincs áram.","id":"20190723_Elektromagneses_tamadassal_magyarazza_a_venezuelai_kormany_az_orszagos_aramszunetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf00235-4415-41f5-b91d-4aebfb455639","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Elektromagneses_tamadassal_magyarazza_a_venezuelai_kormany_az_orszagos_aramszunetet","timestamp":"2019. július. 23. 05:02","title":"Elektromágneses támadással magyarázza a venezuelai kormány az országos áramszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik a Buckingham-palotában II. Erzsébet királynővel. Fő feladata a Brexit véghezvitele lesz, de az is kérdés, mire készül Washingtonnal, annál is inkább, mert az elmúlt hetekben először egy visszautasíthatatlan ajánlat érkezett Trumptól, majd egy diplomáciai botrány zavarta meg a két ország viszonyát. ","shortLead":"Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik...","id":"20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f9f5e1-a088-4a6d-9003-596e80085902","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Nigel_Farage_nagykoveti_cimet_kaphat_a_frissen_kinevezett_Boris_Johnsontol","timestamp":"2019. július. 24. 16:23","title":"Nigel Farage nagyköveti címet kaphat a frissen kinevezett Boris Johnsontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","shortLead":"A Fantasia Filmfesztiválon mutatják be Jankovics Marcell restaurált klasszikusát.","id":"20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae3cbb2-42da-4622-8c47-f3a006817cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac94118c-1555-477c-adee-c7a76acd5548","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Montrealba_megy_a_felujitott_Feherlofia","timestamp":"2019. július. 23. 18:23","title":"Montrealba megy a felújított Fehérlófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","shortLead":"A Magyar Vívó Szövetség elnöke tiltotta meg, aki egyben a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.","id":"20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457aa82e-f7c7-4bb6-812f-b613e714ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97004a6e-2f77-4c6a-8bfb-cae71bb54f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Megtiltottak_az_olimpiai_bajnok_kardvivonak_hogy_Aderrel_egyutt_adjon_at_ermet_a_pesti_vbn","timestamp":"2019. július. 23. 09:28","title":"Megtiltották az olimpiai bajnok kardvívónak, hogy Áderrel együtt adjon át érmet a pesti vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da2ea6a-16a4-4cea-a3a2-49fe6b6c08a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végül is, nem a jogsitól megy az autó, de hogy úszta meg majdnem 50 éven át? ","shortLead":"Végül is, nem a jogsitól megy az autó, de hogy úszta meg majdnem 50 éven át? ","id":"20190723_Egy_1971es_jogositvannyal_igazolta_magat_egy_roman_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da2ea6a-16a4-4cea-a3a2-49fe6b6c08a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cc6646-e80b-4fe4-b91c-d2d0da790f4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Egy_1971es_jogositvannyal_igazolta_magat_egy_roman_autos","timestamp":"2019. július. 23. 15:43","title":"Egy 1971-es, szocialista jogosítvánnyal igazolta magát egy román autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Soros-ellenes kampány épp kétszer, a felcsúti utánpótlás négyszer annyi pénzt kapott, mint amennyit a kormány a Hungary Helps programmal a migráció elleni harcra és az üldözött keresztények megsegítésére költött. Az új Puskás-stadion költségei mellett pedig nem is eltörpül a Hungary Helps 6,1 milliárdja.","shortLead":"A Soros-ellenes kampány épp kétszer, a felcsúti utánpótlás négyszer annyi pénzt kapott, mint amennyit a kormány...","id":"20190724_A_felcsuti_foci_negyszer_annyi_penzt_kapott_mint_az_uldozott_keresztenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2b7d52a-3ebb-4ccc-be01-4c24878db041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597dd0e3-1895-427a-b6c4-f2ef535f3ab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_A_felcsuti_foci_negyszer_annyi_penzt_kapott_mint_az_uldozott_keresztenyek","timestamp":"2019. július. 24. 13:23","title":"A felcsúti foci négyszer annyi pénzt kapott, mint az üldözött keresztények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben azonban ez változhat.","shortLead":"A vegán ételek piacán eddig viszonylag kevés felhozatal volt a hal ízű, de halat nem tartalmazó ételekből, a jövőben...","id":"20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b45b48-b40c-474e-929f-1994465333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb723c5-69b4-43bc-9a6e-50bf66cd15e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_impossible_foods_leghemoglobin_hal_izu_etelek","timestamp":"2019. július. 23. 12:03","title":"Jó hír a vegánoknak: végre sikerült hal ízű műhalat készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]