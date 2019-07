Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47c16f8-6270-49fb-a167-acba4d796d97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Melyik vállalkozásnak van a legnagyobb árbevétele? És melyiknek a legtöbb nyeresége? És a legtöbb dolgozója? Minden kiderül az e heti HVG összefoglalójából.","shortLead":"Melyik vállalkozásnak van a legnagyobb árbevétele? És melyiknek a legtöbb nyeresége? És a legtöbb dolgozója? Minden...","id":"20190724_Ime_a_magyarorszagi_cegek_toplistaja__vannak_bizony_meglepetesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a47c16f8-6270-49fb-a167-acba4d796d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443bd500-4b33-46db-9461-24ee012df0c5","keywords":null,"link":"/kkv/20190724_Ime_a_magyarorszagi_cegek_toplistaja__vannak_bizony_meglepetesek","timestamp":"2019. július. 24. 11:40","title":"Íme a magyarországi cégek toplistája – vannak bizony meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","shortLead":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","id":"20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47dcf-e22a-4962-a04a-fe2a802840e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","timestamp":"2019. július. 25. 13:35","title":"2025 napja nem döntött az Alkotmánybíróság egy betiltott tüntetés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) első repülési igazgatója, Chris Kraft mérnök, aki az amerikai-szovjet űrverseny és a holdra szállás idején állt a szervezet élén.","shortLead":"Két nappal az Apollo–11 holdra szállásának fél évszázados évfordulója után, 95 éves korában meghalt az amerikai...","id":"20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f7f852-563f-4796-a866-ee1b02c3823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7700b-87b8-4d74-88e4-422b82459ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_nasa_repulesi_igazgato_chris_kraft_halalhir_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 24. 14:03","title":"95 éves korában meghalt a NASA első \"karmestere\", aki a holdra szállást is levezényelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" Franz Kafka és Wes Anderson felváltva veri hátba Tarr Bélát, olyan történetet rittyentett a MÁV.","shortLead":" Franz Kafka és Wes Anderson felváltva veri hátba Tarr Bélát, olyan történetet rittyentett a MÁV.","id":"20190723_A_vonalkod_nelkuli_vonalkodhelyettesito_Urjegy_es_mas_csodak_a_MAVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f75188-6eba-44cc-b055-d0e07ad648a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3239c-c517-4249-9cc1-b51a72fe1242","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_A_vonalkod_nelkuli_vonalkodhelyettesito_Urjegy_es_mas_csodak_a_MAVnal","timestamp":"2019. július. 23. 14:42","title":"A vonalkód nélküli vonalkód-helyettesítő Űrjegy és más csodák a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9bac93-717e-4669-863c-126a26c3a959","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét fellép a műfaj egyik koronázatlan királya, Big Daddy Wilson.","shortLead":"Ismét fellép a műfaj egyik koronázatlan királya, Big Daddy Wilson.","id":"20190723_Dogosen_luktet_tovabb_a_blues_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db9bac93-717e-4669-863c-126a26c3a959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17cda9f-9fa9-4e3e-b34a-c56eb16f1ed6","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Dogosen_luktet_tovabb_a_blues_Obudan","timestamp":"2019. július. 23. 17:06","title":"Dögösen lüktet tovább a blues Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","shortLead":"Az osztrák családi pótlék ügyében is lépett a brüsszeli testület.","id":"20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704f5fc9-5408-4965-a4d7-b8e9cba9facb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Eljarast_indit_az_Europai_Bizottsag_Magyarorszaggal_szemben_a_menekultek_eheztetese_miatt","timestamp":"2019. július. 25. 12:34","title":"Eljárást indít az Európai Bizottság Magyarországgal szemben a menekültek éheztetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött elképesztő energiákkal tolt le egy másfél órás koncertet szerda este Budapest legnagyobb szabadtéri klubjában. Ott voltunk, és vele ordítottuk a refréneket. Meg a verzéket.","shortLead":"Oké, senki sem halhatatlan, de Iggy Popról alkalmasint néha elhisszük, hogy az. Bőven a nyugdíjkorhatár fölött...","id":"20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=740ed2bd-983c-40af-86e2-d2ce74f4024f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b63df83-68ad-457a-ba43-23a8169745a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190725_iggy_pop_budapest_park_koncer_beszamolo","timestamp":"2019. július. 25. 10:34","title":"Le kell menni kutyába – ez volt Iggy Pop a Budapest Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami így már a gyártó szerint nyugodtan piacra dobható. A dátum: most szeptember.","shortLead":"Javította a kezdetben felmerült gondokat, és új biztonsági elemeket is beépített összehajtható mobiljába a Samsung. Ami...","id":"20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc179ac-f3a9-4c08-9f48-1bea1fc7f3ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_mobil_megjelenes_szeptember","timestamp":"2019. július. 25. 09:33","title":"Megvan a dátum: szeptemberben kiadja összehajtható mobilját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]