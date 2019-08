Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa, cserébe idén már látunk is belőle valamit. A Szépművészeti főigazgatója azt is elárulta, hogyan kell megszerezni a pénzt nagy értékű műalkotásokra. Baánnal a csütörtökön megjelenő HVG-ben olvashat interjút.","shortLead":"Jövőre már csaknem 200 milliárdos lesz a Liget Budapest számlája – mondja Baán László, a projekt miniszteri biztosa...","id":"20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8563cba-23d7-4fb6-8f0b-5bd2c803ff3d","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Baan_Laszlo_Szo_sincs_a_Ligetprojekt_leallitasanak_igenyerol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:20","title":"Baán László: Szó sincs a Liget-projekt leállításának igényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem aggódnak a kulturális különbségek miatt, amíg szeretet van és elfogadás.","shortLead":"Nem aggódnak a kulturális különbségek miatt, amíg szeretet van és elfogadás.","id":"20190802_Zsuzsa_az_elso_igazi_szerelem_az_eletemben__nyilatkozott_Demcsak_Zsuzsa_indiai_ferje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c12cd6-3da0-497a-a3ed-de67f14016e7","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Zsuzsa_az_elso_igazi_szerelem_az_eletemben__nyilatkozott_Demcsak_Zsuzsa_indiai_ferje","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:50","title":"\"Zsuzsa az első igazi szerelem az életemben\" – nyilatkozott Demcsák Zsuzsa indiai férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Angliában.","shortLead":"Angliában.","id":"20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b417f17-897f-4633-a3c3-8cc39465d358","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Van_remeny_Egy_ev_alatt_felere_csokkent_a_szupermarketekben_eladott_nejlonzacskok_szama","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:01","title":"Van remény: egy év alatt felére csökkent a szupermarketekben eladott nejlonzacskók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7a6e5f-df83-423a-ba5b-336f01bffb73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rendkívül ritka leletnek számít az ilyesmi.","shortLead":"Rendkívül ritka leletnek számít az ilyesmi.","id":"20190801_Rejtelyes_minikerekeket_talaltak_egy_rezkori_gyermeksirban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7a6e5f-df83-423a-ba5b-336f01bffb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99de58-1c49-451d-86ca-e52bebbcc405","keywords":null,"link":"/kultura/20190801_Rejtelyes_minikerekeket_talaltak_egy_rezkori_gyermeksirban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:14","title":"Rejtélyes minikerekeket találtak egy rézkori gyermeksírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főigazgatói visszatámadás ellenére nem új keletű jelenség, hogy ellátásra váró tömegek állnak sorban az Országos Onkológiai Intézetben, amely kétségkívül túlterhelt. Erről ír a csütörtöki HVG.","shortLead":"A főigazgatói visszatámadás ellenére nem új keletű jelenség, hogy ellátásra váró tömegek állnak sorban az Országos...","id":"20190801_Evek_ota_ez_megy_Onkologiai_Intezetben_zsufolt_varakozas_a_fulledt_folyoson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231b23bd-fcca-45ef-ab50-8df9b87fe4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7d648e-ecbb-4f17-8d81-319fa975db1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Evek_ota_ez_megy_Onkologiai_Intezetben_zsufolt_varakozas_a_fulledt_folyoson","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:48","title":"Évek óta ez megy Onkológiai Intézetben: zsúfolt várakozás a fülledt folyosón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","shortLead":"Domokos László arról is beszélt egy konferencián, hogy az állami szférában is mérni kellene a hatékonyságot.\r

\r

","id":"20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0cb26-d7b5-4ff1-9213-b6b513859233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tovabbi_allami_elbocsatasokat_varna_el_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. július. 31. 20:48","title":"További állami elbocsátásokat várna el az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áradat elöntötte az utcákat és az udvarokat a Borsod- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. ","shortLead":"Az áradat elöntötte az utcákat és az udvarokat a Borsod- Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. ","id":"20190802_Villamarviz_soport_vegig_Bukkzsercen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc868cb5-e8b8-4ecd-a422-8ee2318824c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Villamarviz_soport_vegig_Bukkzsercen","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:34","title":"Villámárvíz söpört végig Bükkzsércen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","shortLead":"A megkárosított rapper sokkal többre számított.","id":"20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754db433-e22d-438d-b416-fdb38f83b6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00679e8-7764-4323-9417-cc47f5f4ab46","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Dontott_a_birosag_mennyit_fizessen_Katy_Perry_az_ellopott_dal_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:14","title":"Döntött a bíróság, mennyit fizessen Katy Perry az ellopott dal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]