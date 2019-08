Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","shortLead":"Ezen kívül eseménytelen nap volt rendőri szempontból a szombati. ","id":"20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90757a01-a660-4889-b17c-67ad65634c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261db1c2-a91c-432b-92f0-b970298021d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Egy_tolvajt_fogtak_szombaton_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:45","title":"Egy tolvajt fogtak szombaton a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos nemzetközi szabályokat. ","shortLead":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos...","id":"20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7242d8-66dd-48a3-ae98-d8b34ca67a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:34","title":"Amerika szankciókkal bünteti Oroszországot, mert nem mond le az idegméregről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689","c_author":"Hont András","category":"gazdasag","description":"Kupacsütörtök után: távol Európától. ","shortLead":"Kupacsütörtök után: távol Európától. ","id":"20190802_A_focialista_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583f1140-48fe-4404-9281-b6af64c0a689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cd4559-e131-4f0e-8d8a-dbb3928dc72e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_focialista_gazdasag","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:05","title":"Hont: A focialista gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy napig Londonban hagyták őket, fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult az eset miatt. ","shortLead":"Egy napig Londonban hagyták őket, fogyasztóvédelmi vizsgálat is indult az eset miatt. ","id":"20190802_Tobb_utas_meg_mindig_hiaba_var_a_Wizz_Air_karteritesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb17b66-6b82-4158-a56a-3b7ea2480fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Tobb_utas_meg_mindig_hiaba_var_a_Wizz_Air_karteritesere","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:01","title":"Több utas még mindig hiába vár a Wizz Air kártérítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","shortLead":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","id":"20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e1c1d2-3437-4c4f-bad3-988d9bce9b19","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:24","title":"Ed Sheeran egy évtizedes U2-rekordot megdöntve érkezik a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984964b6-1c74-430a-9f76-dd01515da727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leomlott a partoldal a szörfözők körében népszerű egyik dél-kaliforniai strandon; hárman lelték halálukat a több ezer kilogrammnyi homokkőomladék alatt - közölték az encinitasi hatóságok.","shortLead":"Leomlott a partoldal a szörfözők körében népszerű egyik dél-kaliforniai strandon; hárman lelték halálukat a több ezer...","id":"20190803_Leszakadt_partoldal_temetett_maga_ala_tobbeket_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984964b6-1c74-430a-9f76-dd01515da727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2da3d8-c968-4e7e-a574-72555af3459b","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Leszakadt_partoldal_temetett_maga_ala_tobbeket_Kaliforniaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:36","title":"Leszakadt partoldal temetett maga alá többeket Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117","c_author":"Csányi – Czeglédi – Tóta W.","category":"elet","description":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen. Tanulság: nem kell mindent panírozni.","shortLead":"Mi igen. Összeszedtük az elmúlt évek nagy rántott receptötleteit, és megvalósítottuk, hogy önnek már ne kelljen...","id":"20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=984c50d7-83c2-4707-bd58-0b3c673f9117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56bc2a-4c62-431e-94b7-7397ce158014","keywords":null,"link":"/elet/20190802_rantott_etel_teszt_szalonna_uborka_snickers","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:00","title":"És evett már rántott kovászos uborkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","shortLead":"Az állatok nagyon ritkán szaporodnak fogságban, Nyíregyházán viszont két bocs is született. ","id":"20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5123611b-0cc4-481b-b200-de5098597f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"298ba361-2560-4a9c-bc19-e2888c6991f6","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ha_mindig_hathetes_macskamedveikreket_akart_latni_most_itt_az_alkalom","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:30","title":"Ha mindig hathetes macskamedveikreket akart látni, most itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]