[{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Bár a Microsoft többé nem üzleti partnere a T-Systems Magyarországnak, ez nem befolyásolja a cég felvásárlását – ez a vállalatot hamarosan átvevő 4iG Nyrt. álláspontja a szerdán nyilvánosságra került szerződésbontásról. A T-Systems átvétele zajlik, abba nem zavar be a váratlan szakítás.","shortLead":"Bár a Microsoft többé nem üzleti partnere a T-Systems Magyarországnak, ez nem befolyásolja a cég felvásárlását –...","id":"20190807_Megszolal_a_4iG_a_Microsoftszakitas_nincs_hatassal_a_TSystems_felvasarlasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682409c-51a0-4928-929d-392f667a7f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Megszolal_a_4iG_a_Microsoftszakitas_nincs_hatassal_a_TSystems_felvasarlasara","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:07","title":"Megszólal a 4iG: A Microsoft-szakítás nincs hatással a T-Systems felvásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","shortLead":"Ottjártunkkor a kikötő legnagyobb értékű privát jachtja egy mintegy 115 milliárd forintos \"ladik\" volt. ","id":"20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a2cad45-e0b5-4156-a93e-a52f1aa9657b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4204e-4407-4403-8c44-ba6bde70cdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_egy_magyar_epitette_europa_egyik_legmodernebb_luxuskikotojet__korbefotoztuk","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:41","title":"Egy magyar építette Európa egyik legmodernebb luxuskikötőjét – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt aggódhatnak.","shortLead":"Az Amazon kapucsengője miatt már eddig sem lehettek túl nyugodtak a felhasználók, most azonban egy újabb adalék miatt...","id":"20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c2c28a-d02c-485d-9153-0c2cc40fed59","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_amazon_ring_kapucsengo_video_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:03","title":"Bármikor megszerezheti a felvételeket a rendőrség az Amazon kapucsengőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Postának 4,3 milliárd forintba kerül az átállás az elektronikus kézbesítési rendszerre.","shortLead":"A Magyar Postának 4,3 milliárd forintba kerül az átállás az elektronikus kézbesítési rendszerre.","id":"20190807_Bucsuzzon_el_a_tertivevenyektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4c36a3-899c-4763-b830-a7ba7fb682ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Bucsuzzon_el_a_tertivevenyektol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:34","title":"Búcsúzzon el a tértivevényektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges alkotmányos státusát, és közölte, Új-Delhi lépése nagyon komoly következményekkel fog járni. Egyben felszólította a világ országait, hogy bírják Indiát jobb belátásra.\r

\r

","shortLead":"Imran Khan pakisztáni miniszterelnök elítélte Indiát, amely megvonta a vitatott hovatartozású Kasmír különleges...","id":"20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cefc8554-e1b0-4178-86af-68025416d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f708ff-4785-4cb6-9843-5defd5ae6f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Pakisztan_megfenyegette_Kasmir_miatt_Indiat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:48","title":"Pakisztán megfenyegette Kasmír miatt Indiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen megállapodást.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un is elégedett volt az újabb kilövés eredményeivel. Donald Trump szerint Észak-Korea nem sért meg semmilyen...","id":"20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f2625d-3c2f-4a38-be2f-dde4c9263bef","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_EszakKorea_figyelmeztetes_volt_a_keddi_raketakiserlet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:42","title":"Észak-Korea: figyelmeztetés volt a keddi rakétakísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","shortLead":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","id":"20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc072fb-64c1-402f-923f-a0e0b10fe292","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:32","title":"Karácsony: Távoznia kell Szalay-Bobrovniczky Alexandrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban élt. A Város Mindenkié szerint a férfit az önkormányzat tette hajléktalanná, a polgármester viszont ezt határozottan visszautasítja. A polgármester azzal érvel, borzalmas állapotok voltak a lakásban, a férfi a többszöri segítségnyújtás után sem változtatott életmódján. Az ügyben vizsgálat indult. ","shortLead":"Országos üggyé vált a 79 éves Halmai Károly lakhatása, aki július végéig egy budafok-tétényi önkormányzati bérlakásban...","id":"20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22dd50b-55c6-4a73-a5f2-b8551d6b1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38ae6ef-3517-4e39-bc05-cf3aca4735a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Karoly_bacsi_karcsi_bacsi_Budafok_Teteny_hajlektalan","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:05","title":"Mindenki másra mutogat – vizsgálat indul a 79 éves Károly bácsi lakhatási ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]