Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e588941-3bf4-42be-ae0e-b75d79a1b8db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas homokdűnéket építenek a kelet-angliai tengerpart egy szakaszán, hogy megvédjenek 400 otthont a viharok keltette hullámoktól. Ez az első próbálkozás Nagy-Britanniában arra, hogy megpróbálják kivédeni a tengerszint-emelkedés hatásait, felkészüljenek a klímaváltozásra.","shortLead":"Hatalmas homokdűnéket építenek a kelet-angliai tengerpart egy szakaszán, hogy megvédjenek 400 otthont a viharok...","id":"20190813_tengerszint_emelkedes_vedekezes_homokdunekkel_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e588941-3bf4-42be-ae0e-b75d79a1b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a9fce-bff2-4a48-861c-1909788dea18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_tengerszint_emelkedes_vedekezes_homokdunekkel_anglia","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:03","title":"Vészesen emelkedik a tengerszint, de még 20-30 évig bevédhetők a lakók ezekkel a homokdűnékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A luxusautót a producer vagyonkezeléssel foglalkozó cége, az AV Investments Kft. lízingeli a 24.hu információi szerint.","shortLead":"A luxusautót a producer vagyonkezeléssel foglalkozó cége, az AV Investments Kft. lízingeli a 24.hu információi szerint.","id":"20190814_Egy_alaparon_40_millios_Mercedes_is_a_Vajnahagyatek_resze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f37547-a295-498e-85a8-ffd629ebfa2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Egy_alaparon_40_millios_Mercedes_is_a_Vajnahagyatek_resze","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:58","title":"Egy alapáron 40 milliós Mercedes is a Vajna-hagyaték része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az antivírusokat vizsgáló független AV-Test új mérései szerint még a fizetősök közt se nagyon akad hatékonyabb szoftver a Microsoft által teljesen ingyenesen biztosított Windows 10-es Defendernél.","shortLead":"Az antivírusokat vizsgáló független AV-Test új mérései szerint még a fizetősök közt se nagyon akad hatékonyabb szoftver...","id":"20190813_windows_10_defender_virusirto_teszt_melyik_a_legjobb_virusirto_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213f74b0-64d1-41e5-8b19-f8c0088fd1d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_windows_10_defender_virusirto_teszt_melyik_a_legjobb_virusirto_most","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:03","title":"Windows 10 van a gépén? Akkor talán jobb, ha nem telepít rá külsős vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Bankot, és a titkosszolgálatot is rájuk állítja.","shortLead":"A Direkt36 információi szerint a miniszterelnök megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nem engedi a Szabadság térre...","id":"20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae88572-6776-416d-8736-1b636870f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0814021-1b84-4404-bb72-ee42a3727c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Orban_Viktornak_egy_orosz_bank_miatt_kell_nyugtatnia_Washingtont","timestamp":"2019. augusztus. 14. 07:19","title":"Orbán Viktornak egy orosz bank miatt kell nyugtatnia Washingtont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami Ákos ellen zajlik.","shortLead":"A fiú már távozott az iskolájából, de újabb rendőrségi eljárást indítottak ellene. A szülők szerint abnormális, ami...","id":"20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67406607-b930-464f-8826-36b2d1fac477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3f88b1-f858-4cac-a17f-fbe438c4cf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Ket_eve_uldozi_az_igazgatono_bosszuja_a_fiut_aki_hitleres_videokkal_gunyolodott_tanarain","timestamp":"2019. augusztus. 13. 17:41","title":"Két éve üldözi az igazgatónő bosszúja a fiút, aki hitleres videókkal gúnyolódott tanárain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","shortLead":"Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István is felsejlik a háttérben.","id":"20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8abcf5-6542-4364-8d4e-e73660c1023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a41f1-2d1d-492d-b979-e58c8c809011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_OsztrksajtazOrbncsaldisrdekeltaFerttkrliberuhzsban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:59","title":"Osztrák sajtó: az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna, a pompeji régészeti park igazgatója.","shortLead":"\"Tucatnyi kabala, melyeknek balszerencsét távol tartó erőt tulajdonítottak\" – árulta el a leletekről Massimo Osanna...","id":"20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e311006b-23f5-4dba-bba9-461509eb4d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e2f06-240b-4e61-ac9f-ca2b2404ff36","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Okori_varazslo_kincsestarara_bukkantak_Pompejiben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:16","title":"Ókori varázsló kincsestárára bukkantak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","shortLead":"Fontos, hogy orvos is lássa az allergiaszerű tüneteket.","id":"20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ff4a25-5d56-45e3-b212-c7142a975e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a768c267-0d4d-4c59-ac8a-8fb996512b22","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Bucsu_egy_ujabb_tevhittol_a_kalcium_nem_hasznal_az_allergias_tunetekre","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:33","title":"Búcsú egy újabb tévhittől: a kalcium nem használ az allergiás tünetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]