[{"available":true,"c_guid":"36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","shortLead":"A HVG összesítése szerint főleg az emberekkel mindennapi kapcsolatban álló tiszthelyettesek vannak kevesen. ","id":"20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f4215a-7e36-4dbd-a619-f7b0508753b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6c937-76c2-4d4a-8cfd-a15f94e8e270","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Ketszer_annyi_a_rendor_hazankban_mint_sok_unios_allamban_megis_allandoan_tuloraznak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Kétszer annyi a rendőr hazánkban, mint sok uniós államban, mégis állandóan túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","shortLead":"Az Ocean Viking fedélzetén szállított emberek befogadását hat uniós ország vállalta. ","id":"20190823_malta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5df4a0-f245-439b-8b8d-811fd237414c","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_malta","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:01","title":"Máltán szállhatnak partra a mentőhajón rekedt menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","shortLead":"Egy éve kilencen is meghaltak a listeria monocytogenes baktérium miatt. Akkor egy magyar céghez vezettek a szálak.","id":"20190822_liszteria_spanyolorszag_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467d8929-db76-43d0-8128-382e272e035f","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_liszteria_spanyolorszag_who","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:52","title":"Ismét figyelmeztetést adtak ki lisztéria miatt, már halálos áldozat is van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lengyel oldal után Szlovákiában is halálos baleset történt a viharban.","shortLead":"A lengyel oldal után Szlovákiában is halálos baleset történt a viharban.","id":"20190822_A_Tatra_szlovak_oldalan_is_villam_csapott_turistakba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a107dfe-5b09-4929-b38f-247c9e7c41af","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_A_Tatra_szlovak_oldalan_is_villam_csapott_turistakba","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:57","title":"A Tátra szlovák oldalán is villám csapott turistákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","id":"20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161fbac1-5400-4b67-a23a-f3cbb69be850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:51","title":"Az amerikaiak 62 százalékának nem tetszik, amit Trump művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32600084-e8c1-4bcb-848e-bcde28cfb10b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyméteres barna kígyó nem mérges, nem támad, nem harap, ő van a legjobban megilletődve, hogy mit keres a panelházak között.\r

\r

","shortLead":"Az egyméteres barna kígyó nem mérges, nem támad, nem harap, ő van a legjobban megilletődve, hogy mit keres a panelházak...","id":"20190823_Elkoszalt_egy_kiralypiton_a_Romain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32600084-e8c1-4bcb-848e-bcde28cfb10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852e495d-6c0d-4282-8a34-fa20ace6183c","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Elkoszalt_egy_kiralypiton_a_Romain","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:07","title":"Elkószált egy királypiton a Rómain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is eltűnt.","shortLead":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is...","id":"20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9e4ae-fb93-4d3c-9ef0-5ff04ca49ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:10","title":"Előkerült egy szerelmes country-dal a Motörhead-frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak, ugyanis a keresőóriás szakít ezzel a névadási gyakorlattal.","shortLead":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak...","id":"20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e6a785-ce73-4edd-ae4b-730b9bcf727e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:03","title":"10 év után itt a vége az androidos édességneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]