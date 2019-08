Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","shortLead":"A milliárdos filantrópot 79 éves korában érte a halál.","id":"20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50bd1de-4c54-45a9-a8f1-31b495448154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0ff475-0143-48e2-8aec-b894136aed03","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Meghalt_David_Koch_az_egyik_leggazdagabb_ember_a_Foldon","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:58","title":"Meghalt David Koch, az egyik leggazdagabb ember a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2009-es rendelet alapján nagy összegű bírságot helyezett kilátásba a kutyatulajdonosoknak a belvárosi önkormányzat.

","shortLead":"Egy 2009-es rendelet alapján nagy összegű bírságot helyezett kilátásba a kutyatulajdonosoknak a belvárosi önkormányzat.

","id":"20190824_A_Belvarosban_elkezdtek_komolyan_venni_a_kutyak_kitiltasat_parkokbol_jatszoterekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6748a86-1f72-4a60-bd95-b3701a68acd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf075cd-1ffe-466a-939e-4b9fc9d5a2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_A_Belvarosban_elkezdtek_komolyan_venni_a_kutyak_kitiltasat_parkokbol_jatszoterekrol","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:43","title":"A Belvárosban elkezdték komolyan venni a kutyák kitiltását parkokból, játszóterekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett ápolókról.","shortLead":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett...","id":"201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c09396-a159-4eea-8c2d-e986c0a062c4","keywords":null,"link":"/itthon/201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 17:30","title":"Az orvosok gyakran cselédnek nézik őket, és senki nem vesz tudomást a gondjaikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","shortLead":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","id":"20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bde44-d89b-43d2-baef-55e84a32409b","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:59","title":"Rekord szinten bekecsketejeztek Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt vasárnap ellenzéki kerületi polgármesterjelöltek társaságában Budapesten.","shortLead":"Az önkormányzati választás tétje az, \"hogy visszaadjuk Budapestet a budapestieknek\" - fogalmazott Karácsony Gergely...","id":"20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a426cc-4543-43ea-8546-4439b7da74c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Karacsony_vissza_akarja_adni_Budapestet_a_budapestieknek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:55","title":"Karácsony vissza akarja adni Budapestet a budapestieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club, vagyis az FTC.","shortLead":"Azok, akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszott ellenük a Ferencvárosi Torna Club...","id":"20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f38fb8-5959-4866-820e-770da762fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47890820-26cb-4093-8490-86bde891e658","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kubatov_Gabor_elmondta_kik_nem_ertik_a_foci_lenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:30","title":"Kubatov Gábor elmondta, kik nem értik a foci lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni Magyarországra.","shortLead":"Egy Twitter-bejegyzéssel, benne egy magyar zászlóval jelentette be a cég, hogy hivatalosan is lehet tőlük rendelni...","id":"20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1116d7bb-8000-4a4e-a571-9479987a5a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feaacac-5f34-47b5-a942-5bbb9c14443a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_A_Tesla_a_magyarorszagi","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:57","title":"Mostantól Magyarországra is szállít a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e418b6f-2ff7-4bcf-813a-5d6482f761f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A másodikos Lucy képeit már több mint tízezren látták az interneten.","shortLead":"A másodikos Lucy képeit már több mint tízezren látták az interneten.","id":"20190823_Ha_a_gyereke_azt_mondja_semmi_izgalmas_nem_volt_az_iskolaban_es_igy_nez_ki_ne_higgyen_neki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e418b6f-2ff7-4bcf-813a-5d6482f761f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad4ba69-e953-4d46-afb2-34ebecc8b626","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Ha_a_gyereke_azt_mondja_semmi_izgalmas_nem_volt_az_iskolaban_es_igy_nez_ki_ne_higgyen_neki","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:53","title":"Ha a gyereke azt mondja, semmi izgalmas nem volt az iskolában, és így néz ki, ne higgyen neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]