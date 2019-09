Egy nap alatt elkapkodták a vendégjegyeket a válogatott Horvátország elleni meccsére

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy közösségi oldal zárt csoportjában árulta a szegedi pár a Kínából rendelt kábítószert, nagyon súlyos ítélet született az ügyükben.","shortLead":"Egy közösségi oldal zárt csoportjában árulta a szegedi pár a Kínából rendelt kábítószert, nagyon súlyos ítélet...","id":"20190912_Fegyhazra_iteltek_az_internetes_drogkereskedo_szegedi_part","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e9ae7f-e366-4cda-98ab-ab6350b16576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6367769-2ea4-415c-91d3-f0f26b624358","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Fegyhazra_iteltek_az_internetes_drogkereskedo_szegedi_part","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:44","title":"Fegyházra ítélték az internetes drogkereskedő szegedi párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","shortLead":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","id":"20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7623c42-78ea-411e-9061-80c83efb22b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:34","title":"Zár alá vették Simonka György otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek.","shortLead":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt...","id":"20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d16c2d-dad1-464a-bf47-88d7e758a743","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:15","title":"Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","shortLead":"Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.","id":"20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05342f5d-6100-4a69-9f80-827c0966089a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Harmas_karambol_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:21","title":"Hármas karambol történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne vonni a konzekvenciákat - Kormányhivatal vizsgálja az Electrolux jászberényi leépítését - Tarlós István majd eldönti, akar-e vitázni a többi jelölttel - hangzott el a kormányinfón, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy új hetilapnak is reklámot csinált, és ahol az is elhangzott, nagyon valószínű, hogy nem indul meg a Parlament őszi ülésszaka az önkormányzati választásokig. \r

","shortLead":"A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne...","id":"20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45c6709-0cc8-4b30-9e04-e078bf7bcd51","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Kormanyinfo_Trocsanyi_Piko_Tarlos_es_a_tobbiek__ELO","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:42","title":"Gulyás Gergely a házkutatásról: Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88663411-b810-4e30-8a92-2742471660a3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Változnak a vonuló madarak szokásai, és ebben az emberi tevékenységnek is van szerepe. ","shortLead":"Változnak a vonuló madarak szokásai, és ebben az emberi tevékenységnek is van szerepe. ","id":"20190912_Eltalalja_miert_marad_itt_egyre_tobb_golya_telen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88663411-b810-4e30-8a92-2742471660a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc8f29-9a52-4eee-96da-0a0594dc616c","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Eltalalja_miert_marad_itt_egyre_tobb_golya_telen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:25","title":"Eltalálja, miért marad itt egyre több gólya télen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","shortLead":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","id":"20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111dbf8-ff64-40f6-a318-57767ad7fac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:53","title":"Halálra gázolt egy kamion egy motorost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","shortLead":"Marcelinóval három forduló alatt négy pontot szerzett a csapat eddig.","id":"20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f101ccb-eee6-4e0b-b0ef-96bc20be81e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee96c678-2151-421e-9621-d74fc76c76ca","keywords":null,"link":"/sport/20190911_Kirugtak_a_Valencia_vezetoedzojet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:42","title":"Kirúgták a Valencia edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]