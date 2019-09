Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","shortLead":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","id":"20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bafbb0-d253-435f-8045-fef03143ffab","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:39","title":"Most Nyíregyházán építenek atlétikai centrumot állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs változás Szaúd-Arábia olajpolitikájában – hangsúlyozta hétfőn Abdulaziz bin Szalman herceg, akit édesapja nemrég nevezett ki az energiaminisztérium élére. Ez ugyanakkor kevés, számos hatás éri manapság az olajkitermelőket, így kifejezetten bizonytalan időszak elé nézünk. ","shortLead":"Nincs változás Szaúd-Arábia olajpolitikájában – hangsúlyozta hétfőn Abdulaziz bin Szalman herceg, akit édesapja nemrég...","id":"20190909_Olajar_szinte_barmi_elkepzelheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a072e9-6b50-44b5-8a93-4b246cb7909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Olajar_szinte_barmi_elkepzelheto","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:05","title":"Olajár: szinte bármi elképzelhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","shortLead":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","id":"20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6717b1-444b-4ff6-a092-5fad37185dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:19","title":"Elhunyt Kara Tünde Jászai Mari-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","shortLead":"Roman Mikola élete egyik legboldogabb pillanatát élte át, amikor megtudta, hogy visszakapja a hegedűt.","id":"20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd404d3a-9d71-48f3-9e9a-c9b787121240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2e6f9-10b5-44a8-8a5f-9de294c74c30","keywords":null,"link":"/elet/20190909_elhagyott_hegedu_zenesz_roman_mikola_budapest_becsuletes_megtalalo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:31","title":"Visszaadta a megtaláló a hegedűművész Budapesten elhagyott hangszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b4b263-f821-4709-b5da-c8ebd16b30a6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök egy sor fejlesztést jelentett be a városban négy évvel ezelőtt. Megnéztük, hogy állnak a tervezett beruházások. Röviden: csehül. ","shortLead":"A miniszterelnök egy sor fejlesztést jelentett be a városban négy évvel ezelőtt. Megnéztük, hogy állnak a tervezett...","id":"20190909_Szekesfehervar_modern_varosok_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b4b263-f821-4709-b5da-c8ebd16b30a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6132f702-b62e-468c-b019-2be87ac4f184","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190909_Szekesfehervar_modern_varosok_program","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"Modern városok? Székesfehérváron hiába várják, hogy pezsegjen az élet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős aszfalt miatt az egyik kanyar elkezdte gyűjteni az autókat.","shortLead":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős...","id":"20190908_Video_szuperkaotikus_futam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c5d46-738b-4ba9-b4b8-f04285ac584b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Video_szuperkaotikus_futam","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:47","title":"Videó: 11 autó tört össze ugyanott egy autóversenyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási, ötszettes csatában legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"Rafael Nadal negyedszer nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesét, mivel a vasárnapi fináléban óriási...","id":"20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda89cf4-6285-4f40-8174-53cb7906a6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2702a2f-c503-4fcd-bdbf-27842d91a2fd","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Nadal_oriasi_csataban_nyerte_meg_negyedik_US_Openet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:03","title":"Nadal óriási csatában nyerte meg negyedik US Openét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha ide-oda mozgatjuk a szemünket. Egy korábbi ígéretes projekt gyümölcse immár elérhető az App Store-ban.","shortLead":"Nem kell a kezünket használni ahhoz, ha az iPhone-unkkal (iPadünkkel) böngésznénk az interneten, ugyanis elég, ha...","id":"20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d7392b9-b7b4-45b5-a651-b80c1c4be449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56ab4d8-d2ed-4d87-ae81-b32c91c924ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hawkey_access_app_szemmozgassal_vezerelheto_az_iphone","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:03","title":"Letölthető az app: a szemével vezérelheti az iPhone-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]