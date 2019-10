Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Naplás-tó melletti erdőben találtak rá Csuja Imre fiára.","shortLead":"A Naplás-tó melletti erdőben találtak rá Csuja Imre fiára.","id":"20191011_Csuja_Bence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b26d8d-e240-4ace-a3c9-e659db7bc6e7","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Csuja_Bence","timestamp":"2019. október. 11. 10:45","title":"Nem merült fel idegenkezűség gyanúja Csuja Bence halálánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","shortLead":"A kenyai futó két órán belül futotta le a maratoni távot Bécsben.\r

","id":"20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb6fb779-63e3-4b4e-bfa0-2d6123660108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafcb10-0b91-48b7-aa95-9663c509a367","keywords":null,"link":"/sport/20191012_eliud_kipchoge_kenyai_futo_maraton_ket_oran_belul_rekord_becs","timestamp":"2019. október. 12. 10:28","title":"Eliud Kipchoge olyat tett, amire ember még nem volt képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt a Városházán. Tarlós az eseményen arról beszélt, hogy nyugodt építkezést ígér a fővárosnak, és ismét kimondta, hogy Borkai Zsoltnak le kellett volna mondania, de ennek ellenére kérte a fideszesek bizalmát. ","shortLead":"Sajtótájékoztatóval zárta kampányát Tarlós István szombaton délután, egy nappal az önkormányzati választások előtt...","id":"20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03bc0daa-d5dc-45a5-8b96-9cea5c846342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a8e8fa-4655-4a59-9cee-f347379f84bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Tarlos_Istvan_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 12. 14:05","title":"Kampányt zárt Tarlós: \"Itt Budapest öt éve a tét, nem egy tétova ember vágyálmai\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8760ee8a-38ad-4cd7-86ff-99e1c23e802d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves színésznő az amerikai törvényhozásnak otthont adó washingtoni Capitolium lépcsőjén békésen tiltakozott a klímaváltozás ellen.\r

","shortLead":"A 81 éves színésznő az amerikai törvényhozásnak otthont adó washingtoni Capitolium lépcsőjén békésen tiltakozott...","id":"20191012_jane_fonda_szineszno_tuntetes_tiltakozas_klimavaltozas_orizetbe_vetel_washington","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8760ee8a-38ad-4cd7-86ff-99e1c23e802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ba222-be07-49ab-a423-7eb81aa3b3bd","keywords":null,"link":"/elet/20191012_jane_fonda_szineszno_tuntetes_tiltakozas_klimavaltozas_orizetbe_vetel_washington","timestamp":"2019. október. 12. 09:05","title":"Őrizetbe vették Jane Fondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","shortLead":"Hatalmas a tűz, az erős szél miatt tovább terjednek a lángok.","id":"20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95253921-3a52-4b4d-bc3f-b9a48e5fdc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4fd226-4682-45fc-a5ee-7620050a392b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Tobbg_tucat_hazat_emesztett_fel_a_tuz_Kaliforniaban","timestamp":"2019. október. 11. 20:29","title":"Erdőtűz Kaliforniában: Több tízezer házból evakuálták az embereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","shortLead":"Azt is elmondta, hogy antiszemita indíttatásból ölt.","id":"20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11ad6b2-5821-418a-81b8-ec80fae52453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce87dc8f-6c7f-4ed4-ae33-8cdb9ae81a9b","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Beismerte_tettet_a_hallei_lovoldozo","timestamp":"2019. október. 11. 17:12","title":"Beismerte tettét a hallei lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","shortLead":"Az olasz szakvezető szerint a horvátok vitán felül jobb csapat, ezért 3-0-ra ki lehet tőlük kapni, de nem így.","id":"20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857a7659-4de1-41ed-bca5-1aad66a4179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd9671-4998-410a-8ef0-6134131c1b09","keywords":null,"link":"/sport/20191011_marco_rossi_magyarorszag_horvatorszag","timestamp":"2019. október. 11. 05:30","title":"Rossi: Ez volt a legrosszabb meccsünk, amióta én vagyok a kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új automata egysége az eddigieknél nagyobb komforttal és alacsonyabb fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az orosz gyártó új automata egysége az eddigieknél nagyobb komforttal és alacsonyabb fogyasztással kecsegtet.","id":"20191011_birja_az_extrem_hideget_uj_automatavaltot_vezet_be_a_lada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3cc53f-2176-40de-a061-f00e9eda597b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_birja_az_extrem_hideget_uj_automatavaltot_vezet_be_a_lada","timestamp":"2019. október. 11. 11:21","title":"Bírja az extrém hideget: új automataváltót vezet be a Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]