Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és a fúrógép megszereléséért.","shortLead":"Elsősorban családi használatra termesztette a kábítószert a férfi, de fizetőeszközként is bevetette a házimozi és...","id":"20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c32ac892-392f-4837-a0d9-1563968418c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596418fd-165b-4e4a-bf87-79685b7c95ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Ket_foliasatorban_termesztett_fuvet_a_tatabanyai_ferfi","timestamp":"2019. október. 31. 08:38","title":"Két fóliasátorban termesztett füvet a tatabányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","shortLead":"Reggelre -8,4 fokig süllyedt a hőmérséklet.","id":"20191031_hideg_fagy_zabar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54902585-0d8e-4565-b72e-cf86418defc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36709d1a-0db6-434f-ae5b-3cc391b5b44d","keywords":null,"link":"/elet/20191031_hideg_fagy_zabar","timestamp":"2019. október. 31. 10:42","title":"Megint a zabariak fázhattak a leginkább az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai olajat szállító tartályhajó ellen, amely szerinte felelős a Brazília partjait sújtó olajszennyezésért.","shortLead":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai...","id":"20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12d7685-9554-4ee2-af75-4ef7afcf1db0","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 01. 19:17","title":"A brazilok szerint egy görög hajó felelős a parjaikat sújtó olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47df3f13-7fa2-42c9-9f13-36a294451c52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a főpolgármester el akarja hallgattatni azokat, akik másként látják a világot, és a sajtószabadságot támadja. Update: Karácsony Gergely reagált a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"A lap szerint a főpolgármester el akarja hallgattatni azokat, akik másként látják a világot, és a sajtószabadságot...","id":"20191031_Cenzurat_betiltast_emleget_a_Lokal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47df3f13-7fa2-42c9-9f13-36a294451c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2864ae66-79de-43d2-a9cb-e04f12b24b74","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Cenzurat_betiltast_emleget_a_Lokal","timestamp":"2019. október. 31. 10:29","title":"Cenzúrát, betiltást emleget címlapon a Lokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bef9724-1db1-4a90-ba54-bfddfc26eba6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Formálisan eldőlt, hogy Szapporóban rendezik meg a maratoni futást és a gyaloglószámokat a 2020-as tokiói olimpián, miután a japán főváros kormányzója vonakodva ugyan, de pénteken belenyugodott a módosításba.","shortLead":"Formálisan eldőlt, hogy Szapporóban rendezik meg a maratoni futást és a gyaloglószámokat a 2020-as tokiói olimpián...","id":"20191101_Olimpia_2020_elviszik_Tokiobol_a_maratont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bef9724-1db1-4a90-ba54-bfddfc26eba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6621c5a-cc57-4d89-adb8-b0250e62172f","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Olimpia_2020_elviszik_Tokiobol_a_maratont","timestamp":"2019. november. 01. 12:58","title":"Olimpia 2020: elviszik Tokióból a maratont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418dfc7-5355-4bec-9121-2e5fa812067c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20191101_Tovabb_gyengult_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0418dfc7-5355-4bec-9121-2e5fa812067c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad1976d-f773-49cc-93ab-0f1e897ad96b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191101_Tovabb_gyengult_a_forint","timestamp":"2019. november. 01. 15:40","title":"Tovább gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","shortLead":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","id":"20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc610e-2331-4238-a5b3-1711a5c0d982","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2019. október. 31. 16:23","title":"Varga Judit: Nem lesznek önálló közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan megbetegedtek, majd százan kórházba is kerültek még szeptemberben. A tisztítószerek között viszont gyenge fertőtlenítő hatású szappant találtak, így a kormányhivatal a szappan gyártója ellen indított eljárást.","shortLead":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan...","id":"20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438248a-7482-426c-9443-ed0f22dd93af","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","timestamp":"2019. október. 31. 15:41","title":"A szappan miatt lettek szalmonellásak háromszázan Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]