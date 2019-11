Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt a kormánytól, hogy megvett egy osztrák fegyvergyártót. Az üzletet aligha Bécs jóváhagyása nélkül ütötték nyélbe, a Fidesz az utóbbi években láthatóan Nyugat felé fordul ezen a területen. Konkrét érvekkel és számokkal azért adósak maradtak.","shortLead":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt...","id":"20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5712a-60ec-40a1-8173-1b8b111bbe88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","timestamp":"2019. november. 06. 06:30","title":"A kormány új fegyvergyára mellett is vannak érvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy végleg eltörölték-e a kötelező nyelvvizsga követelményét, vagy csak elhalasztják azt, de ha a kormány elfogadja Palkovics László javaslatát, diákok ezrei lélegezhetnek fel. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke mindenesetre nem örül.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy végleg eltörölték-e a kötelező nyelvvizsga követelményét, vagy csak elhalasztják azt, de...","id":"20191105_Meghatralhat_a_kormany_nem_lesz_kotelezo_nyelvvizsga_2020tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b350a5a0-ae28-411a-b41e-65d7d82f9414","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Meghatralhat_a_kormany_nem_lesz_kotelezo_nyelvvizsga_2020tol","timestamp":"2019. november. 05. 18:10","title":"Eltörölhetik a kötelező nyelvvizsgát, és lehet, hogy ez rossz döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","shortLead":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89efb6b7-6bbb-4e09-93f0-640e908d258c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","timestamp":"2019. november. 07. 11:40","title":"Erdogan a jövő héten találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető tisztségviselő legyen cégekben.","shortLead":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető...","id":"20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e215025-294b-4c28-8aaf-d54439b9f92f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","timestamp":"2019. november. 07. 16:32","title":"Eltiltották a cégvezetéstől a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7f7714-e1ae-4ff8-985b-632498d20ef3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A elmúlt napok – különféle takarékok egyesülése miatt szükséges – leállása bőven okozhatott kényelmetlenségeket az ügyfeleknek, de a Takarékbank szerda reggel (újra)indult informatikai rendszere szerdán is bőven tartogatott kellemetlen meglepetéseket az ügyfeleknek.","shortLead":"A elmúlt napok – különféle takarékok egyesülése miatt szükséges – leállása bőven okozhatott kényelmetlenségeket...","id":"20191106_takarek_netbank_belepes_leallas_sms_jelszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7f7714-e1ae-4ff8-985b-632498d20ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ee096-acde-4224-b652-97439b32e2e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_takarek_netbank_belepes_leallas_sms_jelszo","timestamp":"2019. november. 06. 16:11","title":"Egy most kiküldött SMS kisebb bajba keverheti a Takarékbank ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként megválasztott, majd függetlenné avanzsált polgármester szerdai lemondása miatt még érdekesebbnek ígérkezik, mint ahogy várható volt. Vajon hogy csinálja végig az ünnepi ceremóniát a törölközőt végül csak bedobó városvezető? Tudósítóink a helyszínen lesznek, kövesse velünk az eseményeket! ","shortLead":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként...","id":"20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db95977-d68e-44c0-809d-988420c0f5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 12:15","title":"Összeül a győri közgyűlés, Borkai beharangozott lemondása mindent átírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","shortLead":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","id":"20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09f4c26-81d4-4c0b-a81f-c846edbefa1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Tusk nem indul az elnökválasztáson Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020-ban kezdődnének a változások, a kormány még nem tárgyalt a Pénzügyminisztérium javaslatáról. ","shortLead":"2020-ban kezdődnének a változások, a kormány még nem tárgyalt a Pénzügyminisztérium javaslatáról. ","id":"20191107_A_konyveloknek_leesett_az_alla_szigoritana_a_KATAn_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3543a2c0-11b2-4b6e-88eb-8be50a323fb1","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_A_konyveloknek_leesett_az_alla_szigoritana_a_KATAn_a_kormany","timestamp":"2019. november. 07. 13:49","title":"Szigorítana a katán a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]