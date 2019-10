Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV szezonálisan tartja az ellenőrzéseit, a közeledő halottak napja és a halloween adja a mostani razzia apropóját.","shortLead":"A NAV szezonálisan tartja az ellenőrzéseit, a közeledő halottak napja és a halloween adja a mostani razzia apropóját.","id":"20191024_Kirajzanak_a_NAVosok_a_temetok_kornyekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1b34341-db5e-4693-8282-93de617aec85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98f009f-bef4-4eb3-9632-26f99d5a39be","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_Kirajzanak_a_NAVosok_a_temetok_kornyekere","timestamp":"2019. október. 24. 09:55","title":"Jön a halottak napja, kirajzanak a NAV-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e heti cikkében a HVG.","shortLead":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e...","id":"20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a07d5-19c6-47cc-955d-924dbc4e00f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","timestamp":"2019. október. 24. 12:56","title":"Orbán szövetségesei körében is értetlenséget okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82d18b2-98bf-4435-a281-958524bda9fc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Utoljára tíz évvel ezelőtt lépett színpadra. ","shortLead":"Utoljára tíz évvel ezelőtt lépett színpadra. ","id":"20191024_Meghalt_Sarkozy_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b82d18b2-98bf-4435-a281-958524bda9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a07f61d-6ea0-48e3-bf87-7c16ba9b59a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Meghalt_Sarkozy_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","timestamp":"2019. október. 24. 16:38","title":"Meghalt Sárközy Zoltán Jászai Mari-díjas színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc1a80c-05f1-4088-8438-a6f91dfa7e44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei esztendőt nyugodtan nevezhetjük az 5G-s korszak hajnalának is. Hogy a jövő évben már igazi 5G-éráról beszélhessünk, annak érdekében a Xiaomi is odateszi magát.","shortLead":"Az idei esztendőt nyugodtan nevezhetjük az 5G-s korszak hajnalának is. Hogy a jövő évben már igazi 5G-éráról...","id":"20191024_xiaomi_5g_kepes_telefonok_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc1a80c-05f1-4088-8438-a6f91dfa7e44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c320e72f-0cf0-4237-8775-11558bd0c2c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_xiaomi_5g_kepes_telefonok_2020","timestamp":"2019. október. 24. 12:03","title":"11 új Xiaomi telefon már biztosan lesz jövőre, csak úgy ontják majd az 5G-s mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint a 28 éves képviselőjük nem ártott senkinek, csak egy táblát tartott a kezében, amikor Bede megütötte.","shortLead":"A DK szerint a 28 éves képviselőjük nem ártott senkinek, csak egy táblát tartott a kezében, amikor Bede megütötte.","id":"20191024_Feljelentest_tesz_a_DK_az_Orbanbeszed_alatt_megtamadott_kepviselojuk_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70062fd-bcb1-4cd1-9ecb-89a0c35b64c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Feljelentest_tesz_a_DK_az_Orbanbeszed_alatt_megtamadott_kepviselojuk_ugyeben","timestamp":"2019. október. 24. 12:09","title":"Feljelentést tesz a DK az Orbán-beszéd alatt megtámadott képviselőjük ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9fd56d-25aa-470d-b433-7e7d10a2b821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spontán akció volt. ","shortLead":"Spontán akció volt. ","id":"20191024_Tuntetes_baby_shark_gyerekdal_Libanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9fd56d-25aa-470d-b433-7e7d10a2b821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e50fea-f334-4c11-9261-997d9a4759e1","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Tuntetes_baby_shark_gyerekdal_Libanon","timestamp":"2019. október. 24. 15:48","title":"Kiszólt az anya a tüntetőknek, hogy ne ijesszék meg a kisfiát, mire azok elénekeltek egy gyerekdalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","shortLead":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","id":"20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0900cfb5-755b-4698-9dd2-82ff259ba7ff","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","timestamp":"2019. október. 24. 18:58","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőgyógyász hanyagsága miatt. A gyermeknek hiányzik az orra, a szeme és a koponyájának egy része is.","shortLead":"A nőgyógyász hanyagsága miatt. A gyermeknek hiányzik az orra, a szeme és a koponyájának egy része is.","id":"20191023_portugalia_arc_nelkuli_gyermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757c786e-32eb-4c37-8157-6ee07fecabed","keywords":null,"link":"/elet/20191023_portugalia_arc_nelkuli_gyermek","timestamp":"2019. október. 23. 20:38","title":"Arc nélküli gyermek született Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]