[{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","shortLead":"A hatóságok csak a reptértől a lakóhelyig tartó út költségeit állják.","id":"20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f7552d-3ab6-4d8f-9906-a22bdf62ff64","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Bolgar_kamion_a_gyaszoloknak_kell_fizetniuk_a_holttestek_hazaszallitasat","timestamp":"2019. november. 19. 10:32","title":"Bolgár kamion: a gyászolóknak kell fizetniük a holttestek hazaszállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal a korábbiakhoz képest “megújított” billentyűzet érdekelte.","shortLead":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal...","id":"20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b15e379-3150-4796-b04a-3c8953a11b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","timestamp":"2019. november. 18. 13:03","title":"Videó: szétszedték a legújabb MacBook Prót, hogy lássák a különlegességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még versenyben van a dél-koreai és a francia technológia is, de a befutó az amerikai lehet.","shortLead":"Még versenyben van a dél-koreai és a francia technológia is, de a befutó az amerikai lehet.","id":"20191118_A_lengyelek_amerikai_atomeromuvet_epithetnek_es_nem_vesznek_fel_ra_hitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb43a658-39f7-4fdd-b140-a279046a20c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_A_lengyelek_amerikai_atomeromuvet_epithetnek_es_nem_vesznek_fel_ra_hitelt","timestamp":"2019. november. 18. 12:41","title":"A lengyelek amerikai atomerőművet építhetnek, és nem vesznek fel rá hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei csúcsmodelljeibe frissítésként, a jövő februárra várt Galaxy S11-széria tagjaiba pedig már alapértelmezetten beépítheti a Samsung azokat az új fényképezős funkciókat, melyeket a gyártó jelenlegi készülékein futó fotózós app legutóbbi verziójának forráskódja mutat meg.","shortLead":"Az idei csúcsmodelljeibe frissítésként, a jövő februárra várt Galaxy S11-széria tagjaiba pedig már alapértelmezetten...","id":"20191118_samsung_kamera_alkalmazas_uj_modok_forraskod_rendezoi_nezet_vertikalis_panorama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ddedcd4-97d6-457a-b9cd-1f82d6f6c02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56de9f4b-52b8-47b4-a14e-06590bc2442b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_samsung_kamera_alkalmazas_uj_modok_forraskod_rendezoi_nezet_vertikalis_panorama","timestamp":"2019. november. 18. 16:33","title":"Látványos titkokat rejt a Samsung telefonjainak kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem is volt neki zöld a lámpa.","shortLead":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem...","id":"20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7da848-61af-4680-986e-0c058906d741","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","timestamp":"2019. november. 18. 14:41","title":"Videón a reggeli baleset, amikor villamos elé hajtott az autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazó négy hónapig nem mehet volt partnere közelébe.","shortLead":"A bántalmazó négy hónapig nem mehet volt partnere közelébe.","id":"20191119_tavoltartas_birosag_bantalmazas_orosz_bernadett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1330f6df-c5f5-481c-9d24-e39e311670d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_tavoltartas_birosag_bantalmazas_orosz_bernadett","timestamp":"2019. november. 19. 10:55","title":"Elrendelték a távoltartást a Bujákon összevert nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban a világ egyik legnagyobb vírusölő cégét vezeti. A Politico tudósítójának Párizsban elmondta, hogy valóságos csoda, hogy eddig nem történt nagyobb katasztrófa. ","shortLead":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban...","id":"20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c953127f-2cfa-40b7-9bc6-8ce9287f7f5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Már napi 300-400 ezer hackertámadást regisztrálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","shortLead":"A nagykarácsonyi Mikulásházban csaptak fel a lángok.","id":"20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac6434-9ea0-4949-816d-a9039930d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366ce63-f869-4bde-8419-2b70308fd59f","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Kigyulladt_a_telapo_dolgozoszobaja_a_sarbogardi_tuzoltok_oltottak_el","timestamp":"2019. november. 19. 17:31","title":"Kigyulladt a télapó dolgozószobája, a sárbogárdi tűzoltók oltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]