[{"available":true,"c_guid":"0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","shortLead":"Ez természetesen nem vonatkozna például a katonákra vagy a rendőrökre.","id":"20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d529479-41bd-4d3c-baa4-74f229dc5720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad787bfc-73e5-4b86-8a27-86173acd183b","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Teljesen_betiltana_Becsben_a_fegyverviselest_a_polgarmester","timestamp":"2019. december. 28. 14:39","title":"Teljesen betiltaná Bécsben a fegyverviselést a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több mint hússzorosával repül és nincs védelmi rendszer, amely megállítaná.","shortLead":"Az Avangard szuperrakéta Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nukleáris töltettel is felszerelhető, a hangsebesség több...","id":"20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25306802-3f3e-427b-81ac-a7e9d5b24fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa77157-c8ac-4f22-bdf4-ca76ebffae70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_avangard_nuklearis_toltet_robbanofej_oroszorszag_raketa_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. december. 29. 13:03","title":"Hadrendbe állt az új orosz csodafegyver, amilyen Putyin szerint senki másnak nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968","c_author":"","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191229_petarrda_szilveszter_allatvedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e815341d-adb1-48b1-a6ad-ccd146c4d968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b8a0f2-c573-43f6-b8b8-f6ff06a82d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_petarrda_szilveszter_allatvedok","timestamp":"2019. december. 29. 08:30","title":"Sokkolhatja a háziállatokat a szilveszteri petárdázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90edafa6-8654-4669-aee3-e84858ad47d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191228_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90edafa6-8654-4669-aee3-e84858ad47d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95624bc8-2d9b-4700-aba3-19c5bf34af3e","keywords":null,"link":"/360/20191228_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_1","timestamp":"2019. december. 28. 16:05","title":"A Boeing katasztrófájától az új-zélandi mészárlásig - 2019 külföldi krónikája / 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20191229_Oten_lettek_gazdagabbak_felmillioval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbe7891-2b81-4712-a6f5-cbb1771aa12a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Oten_lettek_gazdagabbak_felmillioval","timestamp":"2019. december. 29. 17:18","title":"Öten lettek gazdagabbak félmillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6587a2-f040-4239-aaa2-f1b0246b5b45","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Több olyan történetet is magunk mögött hagyunk idén, amely kicsit talán radar alatt maradt, viszont sokat elárul arról, hogy hol tart ma a világ, ha nőügyekről van szó. Öt hírt elevenítünk fel, hogy kicsit mögé nézzünk.","shortLead":"Több olyan történetet is magunk mögött hagyunk idén, amely kicsit talán radar alatt maradt, viszont sokat elárul arról...","id":"20191228_Nehany_nougy_2019bol_amire_emlekezni_fogunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6587a2-f040-4239-aaa2-f1b0246b5b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b754d78-e00d-43aa-a156-913c71a36bec","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Nehany_nougy_2019bol_amire_emlekezni_fogunk","timestamp":"2019. december. 28. 20:00","title":"Néhány nőügy 2019-ből, amire emlékezni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","shortLead":"Herczeg András úgy fogalmazott, azzal szolgálja a klub javát, ha távozik.","id":"20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35f5650f-8c6e-4ea5-98d0-7670c5839526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3668b4-3d8e-4696-ab51-2cac7673b20c","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dvsc_debrecen_herczeg_andras_edzo_lemondas","timestamp":"2019. december. 27. 19:47","title":"Lemondott a Debrecen vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit remél ettől, most azonban mégis úgy tűnik, tévedett.","shortLead":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit...","id":"20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbea822-7385-409f-8cb5-79abc878f32b","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","timestamp":"2019. december. 29. 11:00","title":"Ami 2019-ben történt Brüsszelben a Fidesszel, arra talán csak Orbán számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]