[{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év melegebb volt, mint a 2018-as. ","shortLead":"Meleg és szélsőséges volt tavaly a világ időjárása - mondta Tóth Tamás meteorológus. Magyarországon a tavalyi év...","id":"20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d11c7a3-8cce-44da-9541-3e328fa36539","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Meleg_es_szelsoseges_evunk_volt","timestamp":"2020. január. 01. 09:22","title":"Meleg és szélsőséges évünk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","shortLead":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","id":"20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb068a-6a49-4a84-830c-9b9d0b2abe4d","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","timestamp":"2020. január. 01. 10:17","title":"Idén is sok balesetet okoztak a pirotechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","shortLead":"Kihallgatása során beismerő vallomást tett a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetője","id":"20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e268c54-a76a-4d16-90ab-ec363069316c","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Beismerte_tettet_a_kobanyai_gyilkos","timestamp":"2020. január. 01. 12:53","title":"Beismerte tettét a kőbányai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után hardverfronton erősítene egy csúcskategóriás (és ennek megfelelően csillagászati árú) Mac számítógéppel.","shortLead":"A professzionális, versenyzésre is használt videojátékok világában terjeszkedne az Apple. Az Apple Arcade után...","id":"20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1836d72b-51b2-4a3b-9e5d-7f6d1f566f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc4e8b2-9132-4b8a-9770-2a9a4d066248","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_apple_gamer_szamitogep_mac_wwdc2020","timestamp":"2020. január. 02. 13:03","title":"Bivalyerős számítógépet tervez az Apple, ezúttal a játékosok szívét is szeretnék meghódítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül távozott. A baleset következtében az egyik gyalogos, egy 29 éves férfi a helyszínen meghalt, egy 26 éves nő pedig megsérült.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt az autóst, aki szerda hajnalban két gyalogost elütött Kiskunmajsán, majd segítségnyújtás nélkül...","id":"20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52529593-1669-4f54-9a01-d758e6742b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_Kiskunmajsai_gazolas__elfogtak_az_elkovetot","timestamp":"2020. január. 01. 11:50","title":"Kiskunmajsai gázolás – elfogták az elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Budapesten lesz a címvédő portugál válogatott bázisa a nyári labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd5a5ff4-c38f-44eb-9add-e4fd33eee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4cf136-f1bd-4e2e-9bdc-48ea1df6f578","keywords":null,"link":"/sport/20200102_Budapesten_lesz_Cristiano_Rondaldoek_bazisa","timestamp":"2020. január. 02. 18:01","title":"Budapesten lesz Cristiano Ronaldóék bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát a nukleáris fegyverekről kezdett tárgyalásokon, és közölte: országa rövidesen új hadászati fegyvert fog bemutatni a világnak, amellyel fokozza elrettentő erejét az amerikai „gengszter stílusú\" szankciókkal és nyomással szemben.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy önös érdekből megmakacsolta magát...","id":"20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd732d5-1c6f-489b-94c6-2c3ac3c83f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227427a5-fe78-45ef-b7d8-141e33251025","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Kim_Dzsong_Un_fenyegetessel_kezdte_az_uj_evet","timestamp":"2020. január. 01. 08:08","title":"Kim Dzsong Un fenyegetéssel kezdte az új évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól, az agyunkat a gépekkel közvetlenül összekötő interfész, no meg a Kelet Androidja. A 2020-as év sok régóta várt készüléket és szoftvert tartogat, ezekből szemezgettünk.\r

","shortLead":"Tényleg olcsó iPhone, látványos-erős PlayStation 5, új esélyekkel kecsegtető Xbox, évek után új telefon a Microsofttól...","id":"20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcbc159-9dac-4892-b324-a6c57ca66b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200101_2020_technologia_ujdonsagok_neuralink_olcso_iphone_se2_playstation_5_uj_xbox_microsoft_surface_duo_megjelenes_huawei_android_harmony_os_hms_osszehajthato_telefonok_5g","timestamp":"2020. január. 01. 20:00","title":"Izgalmas telefonok és gépek: ezekért fogunk megőrülni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]