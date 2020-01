Óriási hiba volt, hogy két nappal ezelőtt elindították a selejtezőket – mondta a Vg.hu-nak Babos Tímea, aki Melbourne-ban várja, hogy számára is elkezdődjön az ausztrál nyílt teniszbajnokság. A magyar teniszező szerint lett volna elég idő lebonyolítani a tornának ezt a részét akkor is, ha eltolják a kezdést. A szervezők döntése miatt azonban most nagyon sok játékos szenved.

Én tegnap edzettem, és én is éreztem a levegő rossz minőségét, nem volt könnyű lélegezni. A meccssterssz és a meleg hatására valószínűleg ez százszor rosszabb lehet” – magyarázta Babos.

A párosban háromszoros világbajnok teniszező beszámolója szerint azért is nagyon rossz a helyzet Melbourne-ben, hogy az elmúlt két napban arra fújta a kontinensen tomboló bozót- és erdőtüzek füstjét a szél. Az eső valamelyest javított ugyan a körülményeken, a játékosoknak az is nehézséget okoz, hogy az időjárás igen hektikus: a korábbi 36 fokos hőség után most csupán 18 fok van.

Babos szerint kizárt, hogy törlik az év első Grand Slam-versenyét, bár például a melbourne-i lóversenyt lefújták a levegő rossz minősége miatt. „Minden játékos úgy gondolta, hogy a tenisszel is ezt kellett volna tenni” – mondta.

A sportoló szerint a versenyt szervező ausztrál teniszszövetség tudja, hogy hibázott, de most már kitartanak a rendezés mellett. „Reméljük, a jövőben jobban átgondolják, hogy ilyen körülmények között szabad-e játszani, hiszen a médiában olyan cikkeket olvashatunk, hogy aki teheti, ki se menjen az utcára, még az állatokat se engedje ki. Ehhez képest a teniszezőknek le kell játszani a meccseket, amit nem kellett volna megengedni.”

Ahogy korábban megírtuk, kedden a szlovén Dalila Jakupovic egy köhögési roham után jelezte, hogy nem tudja folytatni a meccsét, Bondár Anna pedig csupán 19 percet játszhatott a Barbora Krejcikova ellen, mert 2:2-es állásnál a rossz levegő miatt félbeszakították találkozót.