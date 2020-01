Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták meghosszabbítani.","shortLead":"Az Electronic Arts korábban kizárólagos jogot birtokolt a Tetris játékokra, ám az nemrég lejárt. Úgy tűnik, nem akarták...","id":"20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae84743-fbaf-4ad5-a493-0ba735331bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2187944-234c-4c04-99c0-8377c13b22d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_ea_electronic_arts_tetris_2011_tetris_blitz_tetris_premium_appok_torlese","timestamp":"2020. január. 24. 11:03","title":"Törli az EA a Play áruházból és az App Store-ból a Tetris játékait, itt egy remek alternatíva helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","shortLead":"Legfeljebb négy hónapot pótolnak ki, hogy a szegények is kapjanak ellátást.","id":"20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae32d39-5a05-4df7-9f66-d3af3ec004c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Erzsebetvaros_atvallalja_a_raszorulok_TBtartozasat","timestamp":"2020. január. 24. 10:00","title":"Erzsébetváros átvállalja a rászorulók tb-tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","shortLead":"A buszflotta modernizálásra kell a pénz.","id":"20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93af5035-be45-40eb-ac95-01fcf233d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262a56de-e9dd-49ad-a0cc-27af0999a8af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_47_millio_euros_hitelt_kap_a_Volan_az_Europai_Beruhazasi_Banktol","timestamp":"2020. január. 24. 12:48","title":"47 millió eurós hitelt kap a Volán az Európai Beruházási Banktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","shortLead":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","id":"20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2238afc6-8b56-4846-bd9e-3509c75f266f","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","timestamp":"2020. január. 24. 16:32","title":"Borkai: Örülök, hogy élek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7453c3-2339-4790-9d3c-63ae99987a4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 100 fenyegetett állat- és növényfaj természetes élőhelyének legalább 50 százalékára kiterjednek az Ausztráliában tomboló bozót- és erdőtüzek, amelyek az érintett fajok egy részének a kihalását is okozhatják – derült ki az ausztrál környezetügyi minisztérium előzetes elemzéséből.","shortLead":"Több mint 100 fenyegetett állat- és növényfaj természetes élőhelyének legalább 50 százalékára kiterjednek...","id":"20200125_100_fenyegetett_allat_novenyfaj_elohelye_ausztraliai_bozottuzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c7453c3-2339-4790-9d3c-63ae99987a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540db352-62cb-41a7-90e6-7ef796fa6bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_100_fenyegetett_allat_novenyfaj_elohelye_ausztraliai_bozottuzek","timestamp":"2020. január. 25. 16:03","title":"Eddig is bajban volt, most kritikus helyzetbe került 100 állat- és növényfaj Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b767d2-61e2-4ce8-a7d9-1fdf8397cfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200125_Marabu_Feknyuz_A_Fidesz_idealis_szovetsegesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b767d2-61e2-4ce8-a7d9-1fdf8397cfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aacebf-612a-4c56-8bde-c8e9b175421e","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Marabu_Feknyuz_A_Fidesz_idealis_szovetsegesei","timestamp":"2020. január. 25. 09:13","title":"Marabu Féknyúz: A Fidesz ideális szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c89fee-80a5-4e74-8aeb-b6a2f684dd9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot arról, milyen lehet a Samsung idei egyik legerősebb telefonja, a Galaxy S20 Ultra.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot arról, milyen lehet a Samsung idei egyik legerősebb telefonja, a Galaxy S20 Ultra.","id":"20200123_samsung_galaxy_s20_ultra_rozsdamentes_acel_vaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c89fee-80a5-4e74-8aeb-b6a2f684dd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ed9bd-5a03-4af1-aaa0-39aac54d83f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_samsung_galaxy_s20_ultra_rozsdamentes_acel_vaz","timestamp":"2020. január. 23. 18:03","title":"Változtathat egy apróságon a Samsung, más érzés lesz kézbe venni a Galaxy S20 Ultrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","shortLead":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","id":"20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5129dd-dbd1-44ee-aa57-cbd8d2dca5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","timestamp":"2020. január. 25. 09:03","title":"Hulk és Luke Skywalker is megmutatta, hogy néz ki az Instán és a Tinderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]